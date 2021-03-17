https://ria.ru/20210317/triumfalnaya-1602317077.html

Триумфальную арку в Москве помоют после зимы

Триумфальную арку в Москве помоют после зимы

Специалисты помоют после зимы Триумфальную арку в Москве, особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, сообщается в... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-17T18:24

2021-03-17T18:24

2021-03-22T14:25

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149540/20/1495402094_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_2e7953d98197468d6bd3d3f6de10ba9c.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Специалисты помоют после зимы Триумфальную арку в Москве, особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что до конца апреля в столице приведут в порядок более 2 тысяч объектов – мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники. В среду уже промыли Монумент Победы на Поклонной горе."Сегодня ночью промоем Триумфальную арку. Для этого потребуется 6 часов работы бригады из 8 человек, гидровышка, поливомоечная машина, 15 кубометров воды и 5 литров моющего средства. Высота монумента около 30 метров. Сначала его промоют водой, затем нанесут нейтральное моющее средство, а после смоют образовавшуюся пену мощным напором воды", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей: каждую из них очистят с помощью мягких кистей.

https://ria.ru/20210316/moskva-1601451904.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва