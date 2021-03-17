https://ria.ru/20210317/triumfalnaya-1602317077.html
Триумфальную арку в Москве помоют после зимы
Триумфальную арку в Москве помоют после зимы
Специалисты помоют после зимы Триумфальную арку в Москве, особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, сообщается в... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-17T18:24
2021-03-17T18:24
2021-03-22T14:25
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Специалисты помоют после зимы Триумфальную арку в Москве, особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам, что до конца апреля в столице приведут в порядок более 2 тысяч объектов – мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники. В среду уже промыли Монумент Победы на Поклонной горе."Сегодня ночью промоем Триумфальную арку. Для этого потребуется 6 часов работы бригады из 8 человек, гидровышка, поливомоечная машина, 15 кубометров воды и 5 литров моющего средства. Высота монумента около 30 метров. Сначала его промоют водой, затем нанесут нейтральное моющее средство, а после смоют образовавшуюся пену мощным напором воды", - говорится в сообщении.Отмечается, что особое внимание уделят скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей: каждую из них очистят с помощью мягких кистей.
https://ria.ru/20210316/moskva-1601451904.html
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва