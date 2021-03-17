https://ria.ru/20210317/torgovlya-1601679504.html

США запретили торговлю оружием с Россией

США запретили торговлю оружием с Россией

США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T16:41

2021-03-17T16:41

2021-03-17T17:25

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_5:61:3865:2232_1920x0_80_0_0_1d39f6fe0ce4972f14ed73b061cb5d81.jpg

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента.Решение начнет действовать с 18 марта."Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России", - говорится в документе.Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса и до 1 сентября - в области коммерческих космических запусков.Россия, согласно документу, оказалась в одном списке с Афганистаном, Центрально-африканской республикой, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.

https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600849368.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире