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США запретили торговлю оружием с Россией
США запретили торговлю оружием с Россией
США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:41
2021-03-17T16:41
2021-03-17T17:25
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в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента.Решение начнет действовать с 18 марта."Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России", - говорится в документе.Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса и до 1 сентября - в области коммерческих космических запусков.Россия, согласно документу, оказалась в одном списке с Афганистаном, Центрально-африканской республикой, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США
вносят Россию
в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте
госдепартамента.
Решение начнет действовать с 18 марта.
"Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России", - говорится в документе.
Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса и до 1 сентября - в области коммерческих космических запусков.
Россия, согласно документу, оказалась в одном списке с Афганистаном, Центрально-африканской республикой, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.