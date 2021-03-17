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США запретили торговлю оружием с Россией
США запретили торговлю оружием с Россией
США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:41
2021-03-17T17:25
россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента.Решение начнет действовать с 18 марта."Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России", - говорится в документе.Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса и до 1 сентября - в области коммерческих космических запусков.Россия, согласно документу, оказалась в одном списке с Афганистаном, Центрально-африканской республикой, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.
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россия, сша, в мире

США запретили торговлю оружием с Россией

16:41 17.03.2021 (обновлено: 17:25 17.03.2021)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. США вносят Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия, говорится в документе, опубликованном на сайте госдепартамента.
Решение начнет действовать с 18 марта.
"Политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России", - говорится в документе.
Исключения сделаны для операций в рамках сотрудничества государств в области космоса и до 1 сентября - в области коммерческих космических запусков.
Россия, согласно документу, оказалась в одном списке с Афганистаном, Центрально-африканской республикой, Кипром, Демократической республикой Конго, Эритреей, Ираком, Ливаном, Ливией, Сомали, Южным Суданом и Зимбабве.
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