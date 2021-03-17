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https://ria.ru/20210317/toplivo-1601621569.html
В Кремле прокомментировали заявление Счетной палаты о ценах на топливо
В Кремле прокомментировали заявление Счетной палаты о ценах на топливо
В Кремле исходят из того, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:36
2021-03-17T12:44
счетная палата рф
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Счетная палата РФ ранее в среду заявила, что по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий видит риски повторения топливного кризиса 2018 года. Комментируя ситуацию, в Минэнерго РФ напомнили, что министерство уже предпринимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен и топливообеспечения регионов, а замминистра Павел Сорокин заявил, что ведомство не видит предпосылок повторения в этом году топливного кризиса 2018 года.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
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счетная палата рф, дмитрий песков, экономика

В Кремле прокомментировали заявление Счетной палаты о ценах на топливо

12:36 17.03.2021 (обновлено: 12:44 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
Топливные пистолеты на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Счетная палата РФ ранее в среду заявила, что по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий видит риски повторения топливного кризиса 2018 года. Комментируя ситуацию, в Минэнерго РФ напомнили, что министерство уже предпринимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен и топливообеспечения регионов, а замминистра Павел Сорокин заявил, что ведомство не видит предпосылок повторения в этом году топливного кризиса 2018 года.
"Сначала нужно исходить из того, что эти скачки (цен на топливо - ред.) нежелательные, которые имели место ранее, в том числе в 2018 году, о чем вы упомянули, они были причиной для разработки специального демпферного механизма, который призван как раз демпфировать изменения, связанные с мировой конъюнктурой цен на нефть. Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо", - ответил Песков на вопрос, нужны ли более жесткие меры по сдерживанию роста цен на топливо.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.
Табло с ценами на топливо на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 09:38
Минэнерго оценило риски роста цен на топливо
 
Счетная палата РФДмитрий ПесковЭкономика
 
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