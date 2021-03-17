https://ria.ru/20210317/toplivo-1601621569.html

В Кремле прокомментировали заявление Счетной палаты о ценах на топливо

В Кремле прокомментировали заявление Счетной палаты о ценах на топливо

В Кремле исходят из того, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:36

2021-03-17T12:36

2021-03-17T12:44

счетная палата рф

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что правительство держит ситуацию с ценами на топливо под контролем и резкого роста не допустит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Счетная палата РФ ранее в среду заявила, что по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий видит риски повторения топливного кризиса 2018 года. Комментируя ситуацию, в Минэнерго РФ напомнили, что министерство уже предпринимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен и топливообеспечения регионов, а замминистра Павел Сорокин заявил, что ведомство не видит предпосылок повторения в этом году топливного кризиса 2018 года.Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

https://ria.ru/20210317/toplivo-1601585021.html

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счетная палата рф, дмитрий песков, экономика