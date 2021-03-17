https://ria.ru/20210317/toplivo-1601585021.html

Минэнерго оценило риски роста цен на топливо

Минэнерго оценило риски роста цен на топливо

Минэнерго не увидело предпосылок для повторения топливного кризиса в этом году, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, комментируя отчет Счетной палаты. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:38

2021-03-17T09:38

2021-03-17T10:54

павел сорокин

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минэнерго не увидело предпосылок для повторения топливного кризиса в этом году, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, комментируя отчет Счетной палаты.Чиновник отметил, что в прошлом году президент подписал закон о предоставлении инвестиционных стимулов компаниям и НПЗ, которые, как ожидается, вложат более 50 миллиардов рублей в установки по глубокой переработке нефти. Это должно привести к росту производства бензина."К принятым мерам, последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры и в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", — добавил замминистра.По его словам, сейчас нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами.Счетная палата по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года, говорится в отчете ведомства. Комментируя ситуацию, в Минэнерго напомнили, что министерство принимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также для обеспечения топливом регионов России и доходности розничного бизнеса АЗС. В частности, повышен норматив продаж нефтепродуктов на бирже, ведется работа над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения.

https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html

https://ria.ru/20210315/toplivo-1601394858.html

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павел сорокин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика