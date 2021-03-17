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Минэнерго оценило риски роста цен на топливо
Минэнерго оценило риски роста цен на топливо
Минэнерго не увидело предпосылок для повторения топливного кризиса в этом году, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, комментируя отчет Счетной палаты. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:38
2021-03-17T10:54
павел сорокин
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минэнерго не увидело предпосылок для повторения топливного кризиса в этом году, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, комментируя отчет Счетной палаты.Чиновник отметил, что в прошлом году президент подписал закон о предоставлении инвестиционных стимулов компаниям и НПЗ, которые, как ожидается, вложат более 50 миллиардов рублей в установки по глубокой переработке нефти. Это должно привести к росту производства бензина."К принятым мерам, последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры и в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", — добавил замминистра.По его словам, сейчас нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами.Счетная палата по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года, говорится в отчете ведомства. Комментируя ситуацию, в Минэнерго напомнили, что министерство принимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также для обеспечения топливом регионов России и доходности розничного бизнеса АЗС. В частности, повышен норматив продаж нефтепродуктов на бирже, ведется работа над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения.
https://ria.ru/20210317/avtomobili-1601573386.html
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павел сорокин, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика

Минэнерго оценило риски роста цен на топливо

09:38 17.03.2021 (обновлено: 10:54 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТабло с ценами на топливо на одной из АЗС сети ЕКА в Москве
Табло с ценами на топливо на одной из АЗС сети ЕКА в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минэнерго не увидело предпосылок для повторения топливного кризиса в этом году, заявил замглавы ведомства Павел Сорокин, комментируя отчет Счетной палаты.
Чиновник отметил, что в прошлом году президент подписал закон о предоставлении инвестиционных стимулов компаниям и НПЗ, которые, как ожидается, вложат более 50 миллиардов рублей в установки по глубокой переработке нефти. Это должно привести к росту производства бензина.
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"К принятым мерам, последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры и в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", — добавил замминистра.
По его словам, сейчас нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами.
Счетная палата по результатам проведенных в 2020 году контрольных мероприятий увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года, говорится в отчете ведомства. Комментируя ситуацию, в Минэнерго напомнили, что министерство принимает ряд мер для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо, а также для обеспечения топливом регионов России и доходности розничного бизнеса АЗС. В частности, повышен норматив продаж нефтепродуктов на бирже, ведется работа над корректировкой демпфирующего механизма в сторону его увеличения.
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