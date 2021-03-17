https://ria.ru/20210317/tayvan-1601576317.html

США предоставят Тайваню оборудование для строительства подлодок

США предоставят Тайваню оборудование для строительства подлодок

США одобрили продажу Тайваню ключевых компонентов оборудования для программы Тайбэя по созданию собственного подводного флота, сообщает газета South China... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T07:57

2021-03-17T07:57

2021-03-17T07:57

дональд трамп

мид кнр

джо байден

тайвань

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155646/16/1556461677_57:0:3696:2047_1920x0_80_0_0_c4cadc3a93a8ba170f00d8e4d16879f7.jpg

ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. США одобрили продажу Тайваню ключевых компонентов оборудования для программы Тайбэя по созданию собственного подводного флота, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на минобороны острова.В минобороны острова не указали сумму контрактов и точные наименования закупаемых у США технологий, однако военный источник газеты сообщил, что администрация Трампа одобрила выдачу разрешений на экспорт цифровых гидролокаторов и интегрированных боевых систем в декабре 2020 года и январе текущего года, а уже администрация Джо Байдена в феврале одобрила выдачу разрешения на экспорт перископических систем.Тайвань не в состоянии самостоятельно производить указанные компоненты и должен полагаться на США.Проект создания собственных подводных лодок был инициирован правительством Тайваня еще в 2016 году, чтобы пополнить устаревающий флот, состоящий из четырех субмарин, восьмью новыми. Первый прототип, который обойдется Тайбэю в 1,7 миллиарда долларов, должен быть готов к 2024 году, а в 2025 – введен в эксплуатацию. Работы по созданию прототипа начались на верфи корпорации CSBC в ноябре прошлого года.Издание отмечает, что ранее США неохотно продавали передовые военные технологии Тайбэю из-за опасений, что впоследствии их получит Пекин, однако администрация Дональда Трампа одобрила целый ряд контрактов на поставки оружия Тайваню, и новая администрация, как утверждает газета, похоже, продолжает подход Трампа.США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.

https://ria.ru/20210109/tayvan-1592428542.html

https://ria.ru/20210108/amerika-1592306711.html

тайвань

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мид кнр, джо байден, тайвань, вашингтон (город), сша, в мире