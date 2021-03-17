США предоставят Тайваню оборудование для строительства подлодок
© РИА Новости / Александр ВильфМотоциклисты и автомобили у пешеходного перехода на одной из улиц города Цзилун
ПЕКИН, 17 мар – РИА Новости. США одобрили продажу Тайваню ключевых компонентов оборудования для программы Тайбэя по созданию собственного подводного флота, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на минобороны острова.
В минобороны острова не указали сумму контрактов и точные наименования закупаемых у США технологий, однако военный источник газеты сообщил, что администрация Трампа одобрила выдачу разрешений на экспорт цифровых гидролокаторов и интегрированных боевых систем в декабре 2020 года и январе текущего года, а уже администрация Джо Байдена в феврале одобрила выдачу разрешения на экспорт перископических систем.
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Тайвань не в состоянии самостоятельно производить указанные компоненты и должен полагаться на США.
Проект создания собственных подводных лодок был инициирован правительством Тайваня еще в 2016 году, чтобы пополнить устаревающий флот, состоящий из четырех субмарин, восьмью новыми. Первый прототип, который обойдется Тайбэю в 1,7 миллиарда долларов, должен быть готов к 2024 году, а в 2025 – введен в эксплуатацию. Работы по созданию прототипа начались на верфи корпорации CSBC в ноябре прошлого года.
Издание отмечает, что ранее США неохотно продавали передовые военные технологии Тайбэю из-за опасений, что впоследствии их получит Пекин, однако администрация Дональда Трампа одобрила целый ряд контрактов на поставки оружия Тайваню, и новая администрация, как утверждает газета, похоже, продолжает подход Трампа.
США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Китайские власти выражали Соединенным Штатам протест из-за поставок острову оружия.
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