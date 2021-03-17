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В Татарстане нашли детей, причастных к поджогу памятника
В Татарстане нашли детей, причастных к поджогу памятника
Полицейские в Заинске установили личности несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника воину-освободителю, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:01
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заинский район
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Полицейские в Заинске установили личности несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника воину-освободителю, сообщает МВД по Татарстану."Сотрудники ПДН ОМВД России по Заинскому району установили несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника. Ими оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения", - говорится в сообщении.По информации МВД, в отношении родителей детей составлены материалы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме этого, готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило вечером во вторник, горел памятник воину-освободителю. Огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.
https://ria.ru/20210316/pozhar-1601554744.html
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заинский район
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заинский район, республика татарстан (татарстан), происшествия

В Татарстане нашли детей, причастных к поджогу памятника

14:01 17.03.2021 (обновлено: 14:05 17.03.2021)
 
Сгоревший памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске
Сгоревший памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Полицейские в Заинске установили личности несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника воину-освободителю, сообщает МВД по Татарстану.
"Сотрудники ПДН ОМВД России по Заинскому району установили несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника. Ими оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения", - говорится в сообщении.
Охваченный пламенем памятник в городе Заинск - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:59
В Татарстане сгорел дотла памятник воину-освободителю
По информации МВД, в отношении родителей детей составлены материалы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме этого, готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило вечером во вторник, горел памятник воину-освободителю. Огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.
Кадры поджога памятника Воину-освободителю в Заинске - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 11:24
Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео
 
Заинский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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