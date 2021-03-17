https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601641108.html

В Татарстане нашли детей, причастных к поджогу памятника

В Татарстане нашли детей, причастных к поджогу памятника

Полицейские в Заинске установили личности несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника воину-освободителю, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:01

2021-03-17T14:01

2021-03-17T14:05

заинский район

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Полицейские в Заинске установили личности несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника воину-освободителю, сообщает МВД по Татарстану."Сотрудники ПДН ОМВД России по Заинскому району установили несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника. Ими оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения", - говорится в сообщении.По информации МВД, в отношении родителей детей составлены материалы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме этого, готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило вечером во вторник, горел памятник воину-освободителю. Огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.

https://ria.ru/20210316/pozhar-1601554744.html

https://ria.ru/20210317/pamyatnik-1601607443.html

заинский район

республика татарстан (татарстан)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заинский район, республика татарстан (татарстан), происшествия