В Татарстане нашли детей, причастных к поджогу памятника
14:01 17.03.2021 (обновлено: 14:05 17.03.2021)
Сгоревший памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске
КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Полицейские в Заинске установили личности несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника воину-освободителю, сообщает МВД по Татарстану.
"Сотрудники ПДН ОМВД России по Заинскому району установили несовершеннолетних, причастных к поджогу памятника. Ими оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения", - говорится в сообщении.
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По информации МВД, в отношении родителей детей составлены материалы по статье КоАП РФ "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Кроме этого, готовятся материалы для рассмотрения на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило вечером во вторник, горел памятник воину-освободителю. Огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция – лишение свободы на 5 лет.