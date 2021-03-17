https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601612442.html

Сгоревший в Татарстане памятник должен был быть огнеупорным

Сгоревший в Татарстане памятник должен был быть огнеупорным

Памятник Воину-освободителю, сгоревший во вторник вечером в татарстанском городе Заинск, установили менее года назад, он обошёлся муниципальному бюджету в 1,65... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:50

2021-03-17T11:50

2021-03-17T12:24

заинский район

республика татарстан (татарстан)

происшествия

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КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Памятник Воину-освободителю, сгоревший во вторник вечером в татарстанском городе Заинск, установили менее года назад, он обошёлся муниципальному бюджету в 1,65 миллиона рублей и должен был состоять из огнеупорного полимера.По информации ГУМЧС по Татарстану, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18.39 вторника. Горел памятник Воину-освободителю, сделанный из композитного материала. В 18.50 огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Памятник был полностью уничтожен. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов". Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет. По данным следствия, памятник воину-освободителю в Татарстане мог сгореть из-за венка, подожженного подростками.На сайте Заинского района в день установки памятника 5 мая прошлого года указывалось, что новый монумент, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "изготовлен из огнеупорного материала – полимера", высота солдата – 6 метров.Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта на выполнение работ по изготовлению и установке памятника на площади перед Вечным огнем в Заинске составляла 2,5 миллиона рублей, по итогам аукциона окончательная цена контракта была установлена в 1,65 миллиона рублей. Тендер на выполнение работ выиграл индивидуальный предприниматель Евгений Козлов из Зеленодольска, при этом заказчик был обязан назначить уполномоченного для технического надзора и контроля за выполнением работ и проверки соответствия материалов условиям контракта. В конце мая контракт с Козловым был расторгнут по соглашению сторон.В техническом задании на выполнение работ указано, что для изготовления памятника использованы металлоконструкции, гипс, полиэфирная смола, стекловолокно и другие материалы. Памятник, согласно документации, должен был быть окрашен защитным декоративным составом "под бронзу" со сроком службы не менее 10 лет.В администрации Заинского района комментировать РИА Новости произошедшее отказались до окончания следствия.

https://ria.ru/20210317/pamyatnik-1601607443.html

https://ria.ru/20210316/pozhar-1601554744.html

заинский район

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заинский район, республика татарстан (татарстан), происшествия