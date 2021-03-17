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Сгоревший в Татарстане памятник должен был быть огнеупорным
Сгоревший в Татарстане памятник должен был быть огнеупорным
Памятник Воину-освободителю, сгоревший во вторник вечером в татарстанском городе Заинск, установили менее года назад, он обошёлся муниципальному бюджету в 1,65... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:50
2021-03-17T12:24
заинский район
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Памятник Воину-освободителю, сгоревший во вторник вечером в татарстанском городе Заинск, установили менее года назад, он обошёлся муниципальному бюджету в 1,65 миллиона рублей и должен был состоять из огнеупорного полимера.По информации ГУМЧС по Татарстану, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18.39 вторника. Горел памятник Воину-освободителю, сделанный из композитного материала. В 18.50 огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Памятник был полностью уничтожен. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов". Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет. По данным следствия, памятник воину-освободителю в Татарстане мог сгореть из-за венка, подожженного подростками.На сайте Заинского района в день установки памятника 5 мая прошлого года указывалось, что новый монумент, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "изготовлен из огнеупорного материала – полимера", высота солдата – 6 метров.Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта на выполнение работ по изготовлению и установке памятника на площади перед Вечным огнем в Заинске составляла 2,5 миллиона рублей, по итогам аукциона окончательная цена контракта была установлена в 1,65 миллиона рублей. Тендер на выполнение работ выиграл индивидуальный предприниматель Евгений Козлов из Зеленодольска, при этом заказчик был обязан назначить уполномоченного для технического надзора и контроля за выполнением работ и проверки соответствия материалов условиям контракта. В конце мая контракт с Козловым был расторгнут по соглашению сторон.В техническом задании на выполнение работ указано, что для изготовления памятника использованы металлоконструкции, гипс, полиэфирная смола, стекловолокно и другие материалы. Памятник, согласно документации, должен был быть окрашен защитным декоративным составом "под бронзу" со сроком службы не менее 10 лет.В администрации Заинского района комментировать РИА Новости произошедшее отказались до окончания следствия.
https://ria.ru/20210317/pamyatnik-1601607443.html
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заинский район, республика татарстан (татарстан), происшествия

Сгоревший в Татарстане памятник должен был быть огнеупорным

11:50 17.03.2021 (обновлено: 12:24 17.03.2021)
 
© Фото : Прокуратура Республики ТатарстанСгоревший памятник Воину-освободителю в Заинске, Татарстан
Сгоревший памятник Воину-освободителю в Заинске, Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : Прокуратура Республики Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Памятник Воину-освободителю, сгоревший во вторник вечером в татарстанском городе Заинск, установили менее года назад, он обошёлся муниципальному бюджету в 1,65 миллиона рублей и должен был состоять из огнеупорного полимера.
По информации ГУМЧС по Татарстану, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18.39 вторника. Горел памятник Воину-освободителю, сделанный из композитного материала. В 18.50 огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Памятник был полностью уничтожен. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов". Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет. По данным следствия, памятник воину-освободителю в Татарстане мог сгореть из-за венка, подожженного подростками.
Кадры поджога памятника Воину-освободителю в Заинске - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 11:24
Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео
На сайте Заинского района в день установки памятника 5 мая прошлого года указывалось, что новый монумент, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, "изготовлен из огнеупорного материала – полимера", высота солдата – 6 метров.
Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта на выполнение работ по изготовлению и установке памятника на площади перед Вечным огнем в Заинске составляла 2,5 миллиона рублей, по итогам аукциона окончательная цена контракта была установлена в 1,65 миллиона рублей. Тендер на выполнение работ выиграл индивидуальный предприниматель Евгений Козлов из Зеленодольска, при этом заказчик был обязан назначить уполномоченного для технического надзора и контроля за выполнением работ и проверки соответствия материалов условиям контракта. В конце мая контракт с Козловым был расторгнут по соглашению сторон.
В техническом задании на выполнение работ указано, что для изготовления памятника использованы металлоконструкции, гипс, полиэфирная смола, стекловолокно и другие материалы. Памятник, согласно документации, должен был быть окрашен защитным декоративным составом "под бронзу" со сроком службы не менее 10 лет.
В администрации Заинского района комментировать РИА Новости произошедшее отказались до окончания следствия.
Охваченный пламенем памятник в городе Заинск - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 20:59
В Татарстане сгорел дотла памятник воину-освободителю
 
Заинский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Происшествия
 
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