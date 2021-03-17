https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601581430.html
В СК назвали возможную причину возгорания памятника в Татарстане
В СК назвали возможную причину возгорания памятника в Татарстане
Памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске мог сгореть из-за того, что подростки подожгли венок, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:08
2021-03-17T09:08
2021-03-17T12:06
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске мог сгореть из-за того, что подростки подожгли венок, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18.39 вторника. Горел памятник воину-освободителю, сделанный из композитного материала. В 18.50 огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет.Сейчас, как отмечается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных. Также в рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших установку памятника из горючих материалов.
https://ria.ru/20210316/pozhar-1601554744.html
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Работа следователей на месте уничтожения памятника в Татарстане. Кадры СК РФ
СК публикует кадры по памятнику воину-освободителю в татарстанском Заинске
2021-03-17T09:08
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости.
Памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске мог сгореть из-за того, что подростки подожгли венок, сообщает следственное управление СК
РФ по Татарстану
.
По информации ГУМЧС, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18.39 вторника. Горел памятник воину-освободителю, сделанный из композитного материала. В 18.50 огонь потушили на площади 6 квадратных метров. Возбуждено дело по статье "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России". Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет.
"По предварительным данным, четверо несовершеннолетних – три девочки и мальчик – жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его", - говорится в сообщении.
Сейчас, как отмечается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причастных. Также в рамках расследования уголовного дела следователи намерены дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших установку памятника из горючих материалов.