https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601579061.html
В Татарстане после пожара, уничтожившего памятник, завели дело
В Татарстане после пожара, уничтожившего памятник, завели дело
Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту пожара, уничтожившего памятник воину-освободителю из композитного материала в Заинске, сообщил старший помощник... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:40
2021-03-17T08:40
2021-03-17T11:51
республика татарстан (татарстан)
происшествия
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КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту пожара, уничтожившего памятник воину-освободителю из композитного материала в Заинске, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.По информации ГУМЧС по Татарстану, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18.39 вторника. Горел памятник воину-освободителю, сделанный из композитного материала). В 18.50 огонь удалось потушить на площади 6 квадратных метров."В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России", - сказал Галиев журналистам. Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет.По его словам, расследование взято на контроль в городской прокуратуре.Ранее Галиев сообщал, что прокуратура Заинска с привлечением специалистов начала проверку, в ходе которой проверит исполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе по соблюдению технологии производства и использованию огнеупорных материалов.
https://ria.ru/20210316/pozhar-1601554744.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), происшествия
КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в Татарстане
по факту пожара, уничтожившего памятник воину-освободителю из композитного материала в Заинске, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
По информации ГУМЧС по Татарстану, сообщение о пожаре на бульваре Победы в Заинске поступило в 18.39 вторника. Горел памятник воину-освободителю, сделанный из композитного материала). В 18.50 огонь удалось потушить на площади 6 квадратных метров.
"В отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России", - сказал Галиев журналистам. Максимальная санкция - лишение свободы на 5 лет.
По его словам, расследование взято на контроль в городской прокуратуре.
Ранее Галиев сообщал, что прокуратура Заинска с привлечением специалистов начала проверку, в ходе которой проверит исполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе по соблюдению технологии производства и использованию огнеупорных материалов.