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Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ

Путин обратил внимание Генпрокуратуры на проблему роста тарифов на ЖКХ

Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры по проблемам неоправданного роста... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:41

2021-03-17T14:41

2021-03-17T17:04

жкх

россия

генеральная прокуратура рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин заявил, что рассчитывает на принципиальную, основанную на строгом соблюдении законов позицию Генпрокуратуры по проблемам неоправданного роста тарифов на ЖКХ."Понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно. Но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры", — сказал президент, участвуя в коллегии ведомства.В феврале ГП поручила прокурорам провести дополнительные проверки из-за появления экономически необоснованных тарифов.В частности, вмешательство ведомства потребовалось в Пермском крае, Кировской, Новосибирской, Томской и Ульяновской областях.

https://realty.ria.ru/20201124/zhkkh-1586055931.html

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2021

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жкх, россия, генеральная прокуратура рф, владимир путин, общество