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Во Франции при стрельбе пострадали двое выходцев из Чечни
Во Франции при стрельбе пострадали двое выходцев из Чечни
Два выходца из Чечни получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во французском городе Ренн, сообщает издание Telegramme. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:44
2021-03-17T21:44
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Два выходца из Чечни получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во французском городе Ренн, сообщает издание Telegramme.Как сообщается, оба пострадавших находились в группе людей, в среду днем собравшихся перед минимаркетом Carrefour City. К ним подошли два молодых человека в капюшонах и масках, один из которых вытащил пистолет и начал стрелять.Агентство Франс Пресс со ссылкой на местную прокуратуру передает, что огнестрельные ранения получили двое мужчин чеченского происхождения в возрасте 30 и 31 года, один из них находится в состоянии клинической смерти.По делу о стрельбе уже спустя несколько минут после инцидента был задержан 21-летний подозреваемый с криминальным прошлым. По предварительной версии, в Ренне происходило сведение счетов между наркоторговцами из различных группировок.В июне 2020 года в другом французском городе Дижоне произошли масштабные беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.
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ренн, франция, в мире

Во Франции при стрельбе пострадали двое выходцев из Чечни

21:44 17.03.2021
 
© AP Photo / Claude ParisПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Claude Paris
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Два выходца из Чечни получили ранения в результате стрельбы, произошедшей во французском городе Ренн, сообщает издание Telegramme.
Как сообщается, оба пострадавших находились в группе людей, в среду днем собравшихся перед минимаркетом Carrefour City. К ним подошли два молодых человека в капюшонах и масках, один из которых вытащил пистолет и начал стрелять.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на местную прокуратуру передает, что огнестрельные ранения получили двое мужчин чеченского происхождения в возрасте 30 и 31 года, один из них находится в состоянии клинической смерти.
По делу о стрельбе уже спустя несколько минут после инцидента был задержан 21-летний подозреваемый с криминальным прошлым. По предварительной версии, в Ренне происходило сведение счетов между наркоторговцами из различных группировок.
В июне 2020 года в другом французском городе Дижоне произошли масштабные беспорядки с участием выходцев из Чечни. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения, ряд людей были задержаны. В сентябре правоохранительные органы Франции задержали в Дижоне двух выходцев из Чечни в связи с беспорядками в июне, их обвиняют в преступном сговоре и насилии с отягчающими обстоятельствами.
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