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СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах
Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия, сообщает телеканал FOX5. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T03:13
2021-03-17T03:27
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия, сообщает телеканал FOX5.По данным телеканала, первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате три человека погибли, еще двое получили ранения.Позже полиция города Атланта получила вызовы из-за стрельбы в двух расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Согласно данным полиции, при стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, еще одна погибла при стрельбе во втором салоне. Подозреваемый, согласно телеканалу, еще не задержан.На данный момент неизвестно, связаны ли все эти инциденты, предает телеканал.
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джорджия, сша, в мире

СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах

03:13 17.03.2021 (обновлено: 03:27 17.03.2021)
 
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Eric Gay
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия, сообщает телеканал FOX5.
По данным телеканала, первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате три человека погибли, еще двое получили ранения.
Позже полиция города Атланта получила вызовы из-за стрельбы в двух расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Согласно данным полиции, при стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, еще одна погибла при стрельбе во втором салоне. Подозреваемый, согласно телеканалу, еще не задержан.
На данный момент неизвестно, связаны ли все эти инциденты, предает телеканал.
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