https://ria.ru/20210317/strelba-1601569414.html

СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах

СМИ: в Джорджии семь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах

Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия, сообщает телеканал FOX5. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T03:13

2021-03-17T03:13

2021-03-17T03:27

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Семь человек погибли, двое пострадали при стрельбе в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия, сообщает телеканал FOX5.По данным телеканала, первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате три человека погибли, еще двое получили ранения.Позже полиция города Атланта получила вызовы из-за стрельбы в двух расположенных рядом спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa. Согласно данным полиции, при стрельбе в первом спа-салоне погибли три женщины, еще одна погибла при стрельбе во втором салоне. Подозреваемый, согласно телеканалу, еще не задержан.На данный момент неизвестно, связаны ли все эти инциденты, предает телеканал.

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/ssha-1601172249.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джорджия, сша, в мире