https://ria.ru/20210317/steroidy-1601499241.html

"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

Ходишь в зал, но “тело Аполлона” не появляется, а потом тренер советует “отличные укольчики” - и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Почему у мужчин может начать расти женская грудь? И неужели большинство налитых мышцами “качков” живут на таких препаратах?

2021-03-17T12:00

2021-03-17T12:00

2021-03-17T12:00

правда тела

зухра павлова

подкаст

общество

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"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах Ходишь в зал, но “тело Аполлона” не появляется, а потом тренер советует “отличные укольчики” - и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Почему у мужчин может начать расти женская грудь? И неужели большинство налитых мышцами “качков” живут на таких препаратах? audio/mpeg

"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах Ходишь в зал, но “тело Аполлона” не появляется, а потом тренер советует “отличные укольчики” - и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Почему у мужчин может начать расти женская грудь? И неужели большинство налитых мышцами “качков” живут на таких препаратах? audio/mpeg

Почему анаболические стероиды можно сравнить с наркоманией? И есть ли люди, которым, наоборот - врачи прописывают такие препараты? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.03:00 “Темная сторона” стероидов05:10 Что дают инъекции гормона роста ( и как они могут приводить к онкологии)06:50 Как от гормонов страдает детородная функция08:55 “Сердце изнутри зарастает мясом”09:25 Есть ли ситуации, когда стоит назначить такую терапию12:00 Как у мужчин из-за эстрадиола начинает расти женская грудь13:30 Почему у славянских мужчин и у латиноамериканцев будет разная реакция на гормоны15:00 Правда ли, что большинство профессиональных спортсменов “сидят” на таких препаратахПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, зухра павлова, подкаст, общество