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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210317/steroidy-1601499241.html
"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах
"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах
Ходишь в зал, но “тело Аполлона” не появляется, а потом тренер советует “отличные укольчики” - и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Почему у мужчин может начать расти женская грудь? И неужели большинство налитых мышцами “качков” живут на таких препаратах?
2021-03-17T12:00
2021-03-17T12:00
правда тела
зухра павлова
подкаст
общество
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"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах
Ходишь в зал, но “тело Аполлона” не появляется, а потом тренер советует “отличные укольчики” - и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Почему у мужчин может начать расти женская грудь? И неужели большинство налитых мышцами “качков” живут на таких препаратах?
audio/mpeg
"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах
Ходишь в зал, но “тело Аполлона” не появляется, а потом тренер советует “отличные укольчики” - и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Почему у мужчин может начать расти женская грудь? И неужели большинство налитых мышцами “качков” живут на таких препаратах?
audio/mpeg
Почему анаболические стероиды можно сравнить с наркоманией? И есть ли люди, которым, наоборот - врачи прописывают такие препараты? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.03:00 “Темная сторона” стероидов05:10 Что дают инъекции гормона роста ( и как они могут приводить к онкологии)06:50 Как от гормонов страдает детородная функция08:55 “Сердце изнутри зарастает мясом”09:25 Есть ли ситуации, когда стоит назначить такую терапию12:00 Как у мужчин из-за эстрадиола начинает расти женская грудь13:30 Почему у славянских мужчин и у латиноамериканцев будет разная реакция на гормоны15:00 Правда ли, что большинство профессиональных спортсменов “сидят” на таких препаратахПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, зухра павлова, подкаст, общество

"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах

12:00 17.03.2021
 
Правда тела
"Правда тела". "Бицепс вырос, но начались проблемы": правда о стероидах
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Ходишь в зал, но “тело Аполлона” не появляется, а потом тренер советует “отличные укольчики” - и через месяц бицепс вырастает, но начинаются проблемы. Правда ли, что стероиды вызывают бесплодие и онкологию? Почему у мужчин может начать расти женская грудь? И неужели большинство налитых мышцами “качков” живут на таких препаратах?
Почему анаболические стероиды можно сравнить с наркоманией? И есть ли люди, которым, наоборот - врачи прописывают такие препараты? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала “Доктор Павлова” , старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
03:00 “Темная сторона” стероидов
05:10 Что дают инъекции гормона роста ( и как они могут приводить к онкологии)
06:50 Как от гормонов страдает детородная функция
08:55 “Сердце изнутри зарастает мясом”
09:25 Есть ли ситуации, когда стоит назначить такую терапию
12:00 Как у мужчин из-за эстрадиола начинает расти женская грудь
13:30 Почему у славянских мужчин и у латиноамериканцев будет разная реакция на гормоны
15:00 Правда ли, что большинство профессиональных спортсменов “сидят” на таких препаратах
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор Наталия Шашина
Монтаж Светланы Виноградовой
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