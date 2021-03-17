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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T21:31
2021-03-17T21:31
федеральная резервная система сша
сша
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.Регулятор уже в восьмой раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе."Путь экономического развития в значительной степени будет зависеть от течения вируса, а также от прогресса в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, уровень занятости и инфляцию, а также несет серьезные риски для перспектив экономики", - говорится в пресс-релизе регулятора.
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федеральная резервная система сша, сша, экономика

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых

21:31 17.03.2021
 
© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
Регулятор уже в восьмой раз сохранил базовую ставку после того, как дважды внепланово снизил ее в марте 2020 года до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.
ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
"Путь экономического развития в значительной степени будет зависеть от течения вируса, а также от прогресса в вакцинации. Продолжающийся кризис общественного здравоохранения по-прежнему оказывает давление на экономическую активность, уровень занятости и инфляцию, а также несет серьезные риски для перспектив экономики", - говорится в пресс-релизе регулятора.
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Федеральная резервная система СШАСШАЭкономика
 
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