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В Кремле оценили ситуацию с переговорами по стратегической стабильности
В Кремле оценили ситуацию с переговорами по стратегической стабильности
Россия была и остается сторонницей переговоров, в том числе с США, по стратегической стабильности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:41
2021-03-17T12:41
дмитрий песков
великобритания
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия была и остается сторонницей переговоров, в том числе с США, по стратегической стабильности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия была и остается сторонницей международных переговоров, прежде всего с Соединенными Штатами Америки, по стратстабильности, и в этой связи, конечно же, позиционирование России как некой угрозы является для нас неприемлемым, потому что это неправда, Россия угрозой не является, а наращивание количества боезарядов - это то, что угрожает миру на всей Земле", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об увеличении Великобританией числа ядерных боеголовок.Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.
https://ria.ru/20210316/arsenal-1601546054.html
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дмитрий песков, великобритания, сша, в мире

В Кремле оценили ситуацию с переговорами по стратегической стабильности

12:41 17.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия была и остается сторонницей переговоров, в том числе с США, по стратегической стабильности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия была и остается сторонницей международных переговоров, прежде всего с Соединенными Штатами Америки, по стратстабильности, и в этой связи, конечно же, позиционирование России как некой угрозы является для нас неприемлемым, потому что это неправда, Россия угрозой не является, а наращивание количества боезарядов - это то, что угрожает миру на всей Земле", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об увеличении Великобританией числа ядерных боеголовок.
Правительство Британии во вторник опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, в которой объявило о беспрецедентном увеличении оборонных расходов и планах увеличить количество ядерных боеголовок до 260. В 2010-е годы британское правительство пообещало к середине 2020-х снизить количество ядерных боеголовок с 225 до не менее 180.
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Эксперт оценил намерения Лондона увеличить потолки ядерных арсеналов
 
Дмитрий ПесковВеликобританияСШАВ мире
 
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