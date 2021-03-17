https://ria.ru/20210317/ssha-1601714507.html

Посла России в США Антонова пригласили на консультации в Москву

Посла России в США Антонова пригласили на консультации в Москву

Посла России в США Анатолия Антонова пригласили на консультации в Москву, сообщили в МИД. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:16

2021-03-17T20:16

2021-03-17T21:46

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

анатолий антонов

москва

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Посла России в США Анатолия Антонова пригласили на консультации в Москву, сообщили в МИД."Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень", — заявили в российском министерстве.В ведомстве отметили, что отношения между Москвой и Вашингтоном зашли в тупик и главное — найти способы выбраться из него."Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить их необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски", — добавили в ведомстве.В Госдепе, в свою очередь, отметили, что США поддерживают отношения с Россией там, где это отвечает их интересам, но намерены привлекать Москву к ответственности "за злонамеренные действия". На вопрос, встречался ли Антонов с кем-либо в администрации Джо Байдена, представитель Госдепартамента Джалина Портер ответила, что ни о каких встречах сообщить не может.Ранее президент США Джо Байден заявил, российский лидер Владимир Путин ответит за "вмешательство" в выборы в Соединенных Штатах в прошлом году.Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. Как утверждается в документе, эти операции якобы провела "группа российских правительственных организаций". В докладе также говорится о введении новых санкций против России. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболла" и Куба; Китай не упоминается.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат Трампа Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.

https://ria.ru/20210206/ssha-1596221261.html

https://ria.ru/20210313/ssha-1600997381.html

https://ria.ru/20210302/konferentsiya-1599478459.html

москва

вашингтон (город)

сша

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джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), анатолий антонов, москва, вашингтон (город), сша