Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/ssha-1601582309.html
В азиатские районы Нью-Йорка направили полицейских после атак в Джорджии
В азиатские районы Нью-Йорка направили полицейских после атак в Джорджии
Служащие отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка направлены в районы города, где проживают в основном люди азиатского происхождения, на фоне атак в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:18
2021-03-17T09:18
нью-йорк (город)
джорджия
атланта
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572212870_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_01c6d1fe748951d4a9d9399f72857da0.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Служащие отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка направлены в районы города, где проживают в основном люди азиатского происхождения, на фоне атак в штате Джорджия, следует из сообщения отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом в Twitter."Антитеррористическое управление полиции Нью-Йорка следит за ситуацией со стрельбой в американцев азиатского происхождения в Джорджии. Хотя неизвестно о связи (этих событий –ред.) с Нью-Йорком, мы задействуем наших служащих в крупных азиатских районах по всему городу в целях предосторожности", - говорится в сообщении отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом в Twitter.Данные о численности задействованных полицейских не приводятся. Телеканал CBS New York сообщает, что правоохранители из группы быстрого реагирования уже были направлены в нью-йоркские районы Флашинг, Сансет-Парк и в Чайна-таун в боро Манхэттен.Глава полиции американского города Атланта (штат Джорджия) Родни Брайант ранее заявлял, что при стрельбе в спа-салонах погибло восемь человек, все они женщины и "по всей видимости, азиатского происхождения".Ранее телеканал FOX5 сообщал со ссылкой на полицию, что в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия произошла стрельба. Первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате этого нападения погибли четыре человека, еще один получил ранения. Затем стрельба произошла в двух спа-салонах в Атланте: в одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна.Вскоре после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого в стрельбе в округе Чероки.
https://ria.ru/20210317/strelba-1601572553.html
нью-йорк (город)
джорджия
атланта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572212870_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_97436a87e0dcc8013b1894c960f71b7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нью-йорк (город), джорджия, атланта, в мире

В азиатские районы Нью-Йорка направили полицейских после атак в Джорджии

09:18 17.03.2021
 
© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Служащие отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка направлены в районы города, где проживают в основном люди азиатского происхождения, на фоне атак в штате Джорджия, следует из сообщения отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом в Twitter.
"Антитеррористическое управление полиции Нью-Йорка следит за ситуацией со стрельбой в американцев азиатского происхождения в Джорджии. Хотя неизвестно о связи (этих событий –ред.) с Нью-Йорком, мы задействуем наших служащих в крупных азиатских районах по всему городу в целях предосторожности", - говорится в сообщении отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом в Twitter.
Данные о численности задействованных полицейских не приводятся. Телеканал CBS New York сообщает, что правоохранители из группы быстрого реагирования уже были направлены в нью-йоркские районы Флашинг, Сансет-Парк и в Чайна-таун в боро Манхэттен.
Глава полиции американского города Атланта (штат Джорджия) Родни Брайант ранее заявлял, что при стрельбе в спа-салонах погибло восемь человек, все они женщины и "по всей видимости, азиатского происхождения".
Ранее телеканал FOX5 сообщал со ссылкой на полицию, что в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия произошла стрельба. Первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате этого нападения погибли четыре человека, еще один получил ранения. Затем стрельба произошла в двух спа-салонах в Атланте: в одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна.
Вскоре после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого в стрельбе в округе Чероки.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 05:21
В Джорджии задержали подозреваемого в стрельбе в спа-салоне
 
Нью-Йорк (город)ДжорджияАтлантаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния