В азиатские районы Нью-Йорка направили полицейских после атак в Джорджии
© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
"Антитеррористическое управление полиции Нью-Йорка следит за ситуацией со стрельбой в американцев азиатского происхождения в Джорджии. Хотя неизвестно о связи (этих событий –ред.) с Нью-Йорком, мы задействуем наших служащих в крупных азиатских районах по всему городу в целях предосторожности", - говорится в сообщении отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом в Twitter.
#NYPDCT is monitoring the shooting of Asian Americans in Georgia. While there is no known nexus to #NYC we will be deploying assets to our great Asian communities across the city out of an abundance of caution. #SeeSomethingSaySomething pic.twitter.com/Vl87DPRR8m— NYPDCounterterrorism (@NYPDCT) March 17, 2021
Данные о численности задействованных полицейских не приводятся. Телеканал CBS New York сообщает, что правоохранители из группы быстрого реагирования уже были направлены в нью-йоркские районы Флашинг, Сансет-Парк и в Чайна-таун в боро Манхэттен.
Глава полиции американского города Атланта (штат Джорджия) Родни Брайант ранее заявлял, что при стрельбе в спа-салонах погибло восемь человек, все они женщины и "по всей видимости, азиатского происхождения".
Ранее телеканал FOX5 сообщал со ссылкой на полицию, что в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия произошла стрельба. Первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате этого нападения погибли четыре человека, еще один получил ранения. Затем стрельба произошла в двух спа-салонах в Атланте: в одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна.
Вскоре после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого в стрельбе в округе Чероки.