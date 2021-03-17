https://ria.ru/20210317/ssha-1601582309.html

В азиатские районы Нью-Йорка направили полицейских после атак в Джорджии

В азиатские районы Нью-Йорка направили полицейских после атак в Джорджии

Служащие отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка направлены в районы города, где проживают в основном люди азиатского происхождения, на фоне атак в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:18

2021-03-17T09:18

2021-03-17T09:18

нью-йорк (город)

джорджия

атланта

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Служащие отдела по борьбе с терроризмом полиции Нью-Йорка направлены в районы города, где проживают в основном люди азиатского происхождения, на фоне атак в штате Джорджия, следует из сообщения отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом в Twitter."Антитеррористическое управление полиции Нью-Йорка следит за ситуацией со стрельбой в американцев азиатского происхождения в Джорджии. Хотя неизвестно о связи (этих событий –ред.) с Нью-Йорком, мы задействуем наших служащих в крупных азиатских районах по всему городу в целях предосторожности", - говорится в сообщении отдела полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом в Twitter.Данные о численности задействованных полицейских не приводятся. Телеканал CBS New York сообщает, что правоохранители из группы быстрого реагирования уже были направлены в нью-йоркские районы Флашинг, Сансет-Парк и в Чайна-таун в боро Манхэттен.Глава полиции американского города Атланта (штат Джорджия) Родни Брайант ранее заявлял, что при стрельбе в спа-салонах погибло восемь человек, все они женщины и "по всей видимости, азиатского происхождения".Ранее телеканал FOX5 сообщал со ссылкой на полицию, что в трех разных спа-салонах американского штата Джорджия произошла стрельба. Первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный вошел в спа-салон и открыл огонь. В результате этого нападения погибли четыре человека, еще один получил ранения. Затем стрельба произошла в двух спа-салонах в Атланте: в одном салоне погибли три женщины, в другом - еще одна.Вскоре после инцидента правоохранителям удалось задержать подозреваемого в стрельбе в округе Чероки.

https://ria.ru/20210317/strelba-1601572553.html

нью-йорк (город)

джорджия

атланта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-йорк (город), джорджия, атланта, в мире