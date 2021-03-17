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Организаторы "Золотого глобуса" обещали добавить в команду 13 темнокожих
Организаторы "Золотого глобуса" обещали добавить в команду 13 темнокожих
Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA), ежегодно присуждающая награду "Золотой глобус", пообещала добавить 13 новых темнокожих участников после того,... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:57
2021-03-17T08:57
2021-03-17T08:57
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA), ежегодно присуждающая награду "Золотой глобус", пообещала добавить 13 новых темнокожих участников после того, как стало известно, что в составе жюри нет ни одного темнокожего, сообщает телеканал FOX News.В феврале газета Los Angeles Times сообщила, что среди 87 членов ассоциации, которая состоит из журналистов, нет ни одного темнокожего.В соответствии с заявлением ассоциации, попавшим в распоряжение телеканала, совет HFPA намерен "внести необходимые изменения внутри организации и в индустрии в целом"."Мы также признаем, что нам стоило делать больше и раньше. В качестве показателя нашей приверженности совет единогласно одобрил план по увеличению в этом году количества членов как минимум до 100 с требованием, чтобы не менее 13% членов были темнокожими журналистами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201023/zolushka-1581270223.html
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в мире, золотой глобус, сша