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Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы
Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы
Обвинения американской разведки в адрес России во вмешательстве в выборы президента США безосновательны, заявили в посольстве в Вашингтоне. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T06:01
2021-03-17T13:20
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Обвинения американской разведки в адрес России во вмешательстве в выборы президента США безосновательны, заявили в посольстве в Вашингтоне.В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы. Как отметили в дипмиссии, содержащиеся в докладе выводы о том, что Россия проводила "операции влияния" в Штатах, "подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности". Дипломаты подчеркнули, что очередные обвинения со стороны США не способствуют нормализации двусторонних отношений и не соответствуют предложенному Россией "равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов".Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ранее не стала говорить, когда могут ввести очередные санкции против России. По данным CNN, на такой шаг Белый дом может пойти уже на следующей неделе.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.
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Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
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россия, сша, в мире

Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы

06:01 17.03.2021 (обновлено: 13:20 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Обвинения американской разведки в адрес России во вмешательстве в выборы президента США безосновательны, заявили в посольстве в Вашингтоне.
В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.
Как отметили в дипмиссии, содержащиеся в докладе выводы о том, что Россия проводила "операции влияния" в Штатах, "подтверждаются исключительно уверенностью разведок в их правильности".

"Не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий", — говорится в заявлении российского посольства в фейсбуке.

Дипломаты подчеркнули, что очередные обвинения со стороны США не способствуют нормализации двусторонних отношений и не соответствуют предложенному Россией "равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов".
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки ранее не стала говорить, когда могут ввести очередные санкции против России. По данным CNN, на такой шаг Белый дом может пойти уже на следующей неделе.
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Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.
В США не в первый раз звучат нападки, связанные с "вмешательством" в американские выборы. Россия в прошлом неоднократно опровергала эти обвинения.
 
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