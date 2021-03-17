https://ria.ru/20210317/ssha-1601568583.html
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Россия и Китай представляют для США схожие вызовы, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T02:19
2021-03-17T02:19
2021-03-17T02:19
россия
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_0:42:3223:1855_1920x0_80_0_0_42fbe2df6b29191bea84770f6fe474fc.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай представляют для США схожие вызовы, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся с китайскими коллегами в Анкоридже, штат Аляска, 18 марта, сообщил госдепартамент.Собеседниками Блинкена и Салливана будут глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.
https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601562451.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582894135_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_0e0ce8df31add56bc1f25f4e0e367b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, в мире