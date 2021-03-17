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В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы
Россия и Китай представляют для США схожие вызовы, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T02:19
2021-03-17T02:19
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в мире
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай представляют для США схожие вызовы, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся с китайскими коллегами в Анкоридже, штат Аляска, 18 марта, сообщил госдепартамент.Собеседниками Блинкена и Салливана будут глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.
https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601562451.html
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россия, китай, сша, в мире

В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы

02:19 17.03.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСША
США - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай представляют для США схожие вызовы, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
"Во многих отношениях Россия представляет похожий набор вызовов, возможно, не такого же размера и масштаба, как Китай. Но мы считаем, что лучше всего давать им отпор, отстаивая общее дело с нашими союзниками и партнерами, обеспечивать, чтобы они отвечали за действия, противоречащие международным "дорожным правилам", - сказал представитель администрации.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся с китайскими коллегами в Анкоридже, штат Аляска, 18 марта, сообщил госдепартамент.
Собеседниками Блинкена и Салливана будут глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.
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