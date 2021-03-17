https://ria.ru/20210317/ssha-1601568583.html

В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы

В США заявили, что Россия и Китай представляют для них схожие вызовы

Россия и Китай представляют для США схожие вызовы, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T02:19

2021-03-17T02:19

2021-03-17T02:19

россия

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Россия и Китай представляют для США схожие вызовы, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся с китайскими коллегами в Анкоридже, штат Аляска, 18 марта, сообщил госдепартамент.Собеседниками Блинкена и Салливана будут глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, а также член госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И.

https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601562451.html

россия

китай

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, сша, в мире