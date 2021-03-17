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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/sputnik-1601631636.html
Федерация Боснии и Герцеговины закупит "Спутник V"
Федерация Боснии и Герцеговины закупит "Спутник V"
Правительство Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, одна из частей страны) приняло решение о закупке вакцины от коронавируса российского производства, сообщил... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:19
2021-03-17T13:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
федерация боснии и герцеговины
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Правительство Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, одна из частей страны) приняло решение о закупке вакцины от коронавируса российского производства, сообщил кабмин ФБиГ.Решение принято на срочном заседании в ночь на среду."На основании имеющейся информации и рассмотрения предложенных цен, сроков доставки, предложенных объемов и гарантий правительство поручило Управлению общественного здоровья ФБиГ безотлагательно заключить договор на поставку вакцин "Спутник V" с компанией Medimpex из Сараево", - сообщил кабмин.Управление общественного здоровья ФБиГ также приняло решение до 18 марта приостановить вакцинацию британско-шведским препаратом AstraZeneca, пока свое заключение по вакцине не даст Агентство по лекарственным средствам ЕС (ЕМА).В Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Спутник V" уже используют.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601547633.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, федерация боснии и герцеговины

Федерация Боснии и Герцеговины закупит "Спутник V"

13:19 17.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Тройка" в Москве
Медицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Тройка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Правительство Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, одна из частей страны) приняло решение о закупке вакцины от коронавируса российского производства, сообщил кабмин ФБиГ.
Решение принято на срочном заседании в ночь на среду.
"На основании имеющейся информации и рассмотрения предложенных цен, сроков доставки, предложенных объемов и гарантий правительство поручило Управлению общественного здоровья ФБиГ безотлагательно заключить договор на поставку вакцин "Спутник V" с компанией Medimpex из Сараево", - сообщил кабмин.
Управление общественного здоровья ФБиГ также приняло решение до 18 марта приостановить вакцинацию британско-шведским препаратом AstraZeneca, пока свое заключение по вакцине не даст Агентство по лекарственным средствам ЕС (ЕМА).
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 19:37Распространение коронавируса
СМИ: привитые "Спутником V" европейцы получат сертификат вакцинации
В Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Спутник V" уже используют.
Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияФедерация Боснии и Герцеговины
 
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