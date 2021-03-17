https://ria.ru/20210317/sputnik-1601631636.html

Федерация Боснии и Герцеговины закупит "Спутник V"

Федерация Боснии и Герцеговины закупит "Спутник V"

Правительство Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, одна из частей страны) приняло решение о закупке вакцины от коронавируса российского производства, сообщил... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T13:19

2021-03-17T13:19

2021-03-17T13:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

федерация боснии и герцеговины

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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Правительство Федерации Боснии и Герцеговины (ФБиГ, одна из частей страны) приняло решение о закупке вакцины от коронавируса российского производства, сообщил кабмин ФБиГ.Решение принято на срочном заседании в ночь на среду."На основании имеющейся информации и рассмотрения предложенных цен, сроков доставки, предложенных объемов и гарантий правительство поручило Управлению общественного здоровья ФБиГ безотлагательно заключить договор на поставку вакцин "Спутник V" с компанией Medimpex из Сараево", - сообщил кабмин.Управление общественного здоровья ФБиГ также приняло решение до 18 марта приостановить вакцинацию британско-шведским препаратом AstraZeneca, пока свое заключение по вакцине не даст Агентство по лекарственным средствам ЕС (ЕМА).В Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Спутник V" уже используют.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210316/vaktsinatsiya-1601547633.html

россия

федерация боснии и герцеговины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, федерация боснии и герцеговины