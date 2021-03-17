https://ria.ru/20210317/spasti-soyuz-30-let-so-dnyareferenduma-o-sokhranenii-sssr-1601624485.html
Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека".
2021-03-17T12:48
2021-03-17T12:48
2021-03-17T12:48
советский союз
референдум
ссср
августовский путч 1991 года, или еще один вариант развала ссср
видео
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80% граждан проголосовали за спасение Союза от развала. Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. Оно не состоялось. Накануне в стране была предпринята попытка госпереворота. Августовский путч 1991 года поставил точку на идее сохранить Союз. После подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года СССР прекратил существование.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности". 80% граждан проголосовали за спасение Союза от развала. Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. Оно не состоялось. Накануне в стране была предпринята попытка госпереворота. Августовский путч 1991 года поставил точку на идее сохранить Союз. После подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года СССР прекратил существование.
2021-03-17T12:48
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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видео, советский союз, референдум, ссср, августовский путч 1991 года, или еще один вариант развала ссср, видео
Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека".
2021-03-17T12:48
true
PT1M43S
Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека".