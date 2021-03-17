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Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека".
2021-03-17T12:48
2021-03-17T12:48
советский союз
референдум
ссср
августовский путч 1991 года, или еще один вариант развала ссср
видео
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80% граждан проголосовали за спасение Союза от развала. Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. Оно не состоялось. Накануне в стране была предпринята попытка госпереворота. Августовский путч 1991 года поставил точку на идее сохранить Союз. После подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года СССР прекратил существование.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности". 80% граждан проголосовали за спасение Союза от развала. Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. Оно не состоялось. Накануне в стране была предпринята попытка госпереворота. Августовский путч 1991 года поставил точку на идее сохранить Союз. После подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года СССР прекратил существование.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, советский союз, референдум, ссср, августовский путч 1991 года, или еще один вариант развала ссср, видео
Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР
17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека".
2021-03-17T12:48
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Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР

12:48 17.03.2021
 
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17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека".
80% граждан проголосовали за спасение Союза от развала. Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. Оно не состоялось. Накануне в стране была предпринята попытка госпереворота. Августовский путч 1991 года поставил точку на идее сохранить Союз. После подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года СССР прекратил существование.
 
Советский СоюзРеферендумСССРАвгустовский путч 1991 года, или Еще один вариант развала СССРВидео
 
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