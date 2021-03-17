https://ria.ru/20210317/spasti-soyuz-30-let-so-dnyareferenduma-o-sokhranenii-sssr-1601624485.html

Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР

Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР

17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут гарантироваться права и свободы человека".

2021-03-17T12:48

2021-03-17T12:48

2021-03-17T12:48

советский союз

референдум

ссср

августовский путч 1991 года, или еще один вариант развала ссср

видео

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80% граждан проголосовали за спасение Союза от развала. Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. Оно не состоялось. Накануне в стране была предпринята попытка госпереворота. Августовский путч 1991 года поставил точку на идее сохранить Союз. После подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года СССР прекратил существование.

ссср

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасти Союз: 30 лет со дня референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года состоялся референдум по вопросу о сохранении СССР. Граждане должны были ответить "Да" или "Нет" на один единственный вопрос: "Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности". 80% граждан проголосовали за спасение Союза от развала. Подписание Договора о Союзе суверенных государств было запланировано на 20 августа 1991 года. Оно не состоялось. Накануне в стране была предпринята попытка госпереворота. Августовский путч 1991 года поставил точку на идее сохранить Союз. После подписания Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года СССР прекратил существование. 2021-03-17T12:48 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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