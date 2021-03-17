https://ria.ru/20210317/sovfed-1601582681.html

Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде

Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил РИА Новости, что собирается занять пост вице-спикера палаты вместо... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:20

2021-03-17T09:20

2021-03-17T10:41

россия

совет федерации рф

григорий карасин

константин косачев

политика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил РИА Новости, что собирается занять пост вице-спикера палаты вместо Ильяса Умаханова.Ранее о кадровых перестановках в парламенте агентству рассказал источник. По его словам, место Косачева может перейти замглавы МИД Григорию Карасину.Умаханов уже покинул пост. По данным источника, он получит должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.Совет Федерации — верхняя палата российского парламента. В нее входят по два представителя от каждого субъекта, а также не более 30 человек, назначенных президентом. Спикер — Валентина Матвиенко.В "палате регионов" десять комитетов: по конституционному законодательству, по федеративному устройству и региональной политике, по обороне и безопасности, по международным делам, по бюджету и финрынкам, по экономике, по аграрно-продовольственной политике, по соцполитике, по науке и культуре, по регламенту.

https://realty.ria.ru/20210302/matvienko-1599557217.html

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россия, совет федерации рф, григорий карасин, константин косачев, политика