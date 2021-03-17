https://ria.ru/20210317/sotspomosch-1601697158.html

В Якутии стартует новый проект соцпомощи при участии ВЭБ.РФ

В Якутии стартует новый проект соцпомощи при участии ВЭБ.РФ

Первый проект социального воздействия в сфере сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями будет реализован к 2024 году в Якутии при участии... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:12

2021-03-17T18:12

2021-03-17T18:13

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первый проект социального воздействия в сфере сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями будет реализован к 2024 году в Якутии при участии "ВЭБ.РФ", сообщает госкорпорация.Соответствующее соглашение при участии вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной подписано в среду между Минтрудсоцразвития республики, "ВЭБ.РФ" и АО "ВЭБ.ДВ" (группа ВЭБ.РФ). Проект предусматривает создание отделения постоянного сопровождаемого проживания на 12 человек, еще 18 человек, будут получать услуги сопровождаемого проживания по месту жительства.Срок реализации проекта - с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2024 года. Исполнителем выступит ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ" из Санкт-Петербурга. Организатором проекта в сфере сопровождаемого проживания граждан с ментальными расстройствами выступает ВЭБ.ДВ. Проекты социального воздействия – это финансовый инструмент, подразумевающий соглашение между государством и инвестором о реализации проекта, где оплата организатору осуществляется только после достижения определённого социального эффекта."Это первый подобный проект в России, наша республика выступает пионером. У нас в республике почти 1100 человек с ментальными нарушениями проживают в психоневрологических интернатах или получают иную форму государственной поддержи. Нам важно, чтобы они имели возможность социальной адаптации и научились в той или иной мере ориентироваться в окружающем мире. Поэтому проект, который предлагает к реализации госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", для нас очень ценен", - приводятся в сообщении слова Балабкиной.Объем гранта в форме субсидии, предоставляемый организатору проекта из бюджета Якутии при условии достижения социального эффекта по результатам реализации проекта составляет 77 миллионов рублей.В пресс-службе напомнили, что при поддержке ВЭБ.РФ и ВЭБ.ДВ в 2019 году в Якутии стартовал проект соцвоздействия в другой сфере - по повышению качества образования, который стал одним из мероприятий нацпроекта "Образование". Участниками эксперимента с целью повышения образовательных результатов учащихся на 10%, а также их результатов на всероссийских школьных олимпиадах, стали около 5 тысяч школьников и свыше 700 учителей из 27 школ муниципального района "Хангаласский улус". "ВЭБ.РФ ведет активную работу с представителями субъектов РФ по запуску проектов в различных сферах, включая спорт, занятость, социальная защита и социальное обслуживание населения, образование и других. На данный момент в 7 субъектах РФ (Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Камчатский край, Челябинская область, Республика Татарстан) созданы рабочие (проектные) группы по реализации проектов с участием представителей ВЭБ.РФ. В активной проработке находится 6 проектов социального воздействия в сферах образования, сопровождаемого проживания людей с ограниченными возможностями, спорта", - заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210305/dostoprimechatelnosti-1599981945.html

https://realty.ria.ru/20210311/khusnullin-1600808858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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