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Режиссер фильма "Соник в кино" объявил о начале съемок сиквела
Режиссер фильма "Соник в кино" объявил о начале съемок сиквела
Американский режиссер Джефф Фаулер, снявший полнометражный фильм "Соник в кино" (2020), разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что приступил к съемкам... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T04:22
2021-03-17T04:22
джеймс марсден
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский режиссер Джефф Фаулер, снявший полнометражный фильм "Соник в кино" (2020), разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что приступил к съемкам второй части приключенческой ленты. По информации Collider, в предстоящем фильме будут задействованы ключевые актеры из первой части, в их числе: Бен Шварц (голос Соника), Джим Керри в роли злодея Доктора Эггмана (он же Роботник), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Тика Самптер (Мэдди Вачовски). "Соник в кино" стал одним из последних фильмов, который побывал в прокате до пандемии коронавируса. Лента имела успех. При бюджете в 85 миллионов долларов она заработала 319 миллионов.
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джеймс марсден, джим керри, кино и сериалы, новости культуры

Режиссер фильма "Соник в кино" объявил о начале съемок сиквела

04:22 17.03.2021
 
© Paramount Pictures, 2020Фильм "Соник в кино"(2020)
Фильм Соник в кино(2020) - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Paramount Pictures, 2020
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский режиссер Джефф Фаулер, снявший полнометражный фильм "Соник в кино" (2020), разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что приступил к съемкам второй части приключенческой ленты.
"Свет, камера, еж! Производство "Соника в кино 2" начинается", — написал Фаулер.
По информации Collider, в предстоящем фильме будут задействованы ключевые актеры из первой части, в их числе: Бен Шварц (голос Соника), Джим Керри в роли злодея Доктора Эггмана (он же Роботник), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Тика Самптер (Мэдди Вачовски).
"Соник в кино" стал одним из последних фильмов, который побывал в прокате до пандемии коронавируса. Лента имела успех. При бюджете в 85 миллионов долларов она заработала 319 миллионов.
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КультураДжеймс МарсденДжим КерриКино и сериалыНовости культуры
 
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