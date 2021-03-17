https://ria.ru/20210317/sonic-1601449324.html

Режиссер фильма "Соник в кино" объявил о начале съемок сиквела

Режиссер фильма "Соник в кино" объявил о начале съемок сиквела

Американский режиссер Джефф Фаулер, снявший полнометражный фильм "Соник в кино" (2020), разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что приступил к съемкам... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T04:22

2021-03-17T04:22

2021-03-17T04:22

джеймс марсден

джим керри

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американский режиссер Джефф Фаулер, снявший полнометражный фильм "Соник в кино" (2020), разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что приступил к съемкам второй части приключенческой ленты. По информации Collider, в предстоящем фильме будут задействованы ключевые актеры из первой части, в их числе: Бен Шварц (голос Соника), Джим Керри в роли злодея Доктора Эггмана (он же Роботник), Джеймс Марсден (Том Вачовски) и Тика Самптер (Мэдди Вачовски). "Соник в кино" стал одним из последних фильмов, который побывал в прокате до пандемии коронавируса. Лента имела успех. При бюджете в 85 миллионов долларов она заработала 319 миллионов.

https://ria.ru/20201123/rozovaya-pantera-1585720729.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс марсден, джим керри, кино и сериалы, новости культуры