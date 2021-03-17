https://ria.ru/20210317/soglashenie-1601618708.html

Москва заключила три соглашения о защите капвложений на 25 млрд рублей

Москва заключила три соглашения о защите капвложений на 25 млрд рублей

Москва заключила с инвесторами три соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), объем инвестиций по проектам - 25 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:23

2021-03-17T12:23

2021-03-17T12:23

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва заключила с инвесторами три соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), объем инвестиций по проектам - 25 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Вице-мэр добавил, что на региональном уровне Москва самостоятельно начнет заключать СЗПК с апреля текущего года. В рамках данных соглашений инвесторам также будет гарантирована господдержка в течение всего срока их действия.Первое соглашение, заключенное с компанией "Р-Опра", оговаривает условия создания в ОЭЗ "Технополис "Москва" фармацевтического предприятия, в этот проект планируется привлечь 8,6 миллиарда рублей. Второе соглашение с компанией "Р-Фарм" касается реализации инициативы по выпуску вакцины "Спутник V", планируемый объем инвестиций - 8,4 миллиарда рублей. Третье соглашение, подписанное с ГК "Медси", предусматривает инвестиции в 7,83 миллиарда рублей в создание многофункционального медцентра на Мичуринском проспекте.Ранее сообщалось, что СЗПК, запущенные на федеральном уровне в 2020 году, гарантируют бизнесу стабилизацию правовой среды и меры поддержки в обмен на инвестиции. Предусматривается сохранение ключевых налогов, условий землепользования и градостроительства, действовавших на момент его заключения, на все время реализации инвестпроекта. Минимальный размер инвестиций в проекты в рамках СЗПК на федеральном уровне определен в различном объеме для каждой отрасли, срок действия - от шести до 20 лет. На уровне Москвы соглашения будут подписываться в отношении инвестпроектов с общим объемом инвестиций не менее 200 миллионов рублей, вне зависимости от отрасли.

https://ria.ru/20210315/tekhnopark-1601229901.html

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москва