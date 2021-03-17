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На Ямале ищут хозяина собаки, покусавшей девять человек
На Ямале ищут хозяина собаки, покусавшей девять человек
Собаку с ошейником, покусавшую девять человек в селе Аксарка (ЯНАО), поймали, теперь специалисты, правоохранители и волонтеры ищут ее хозяина, сообщает... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:31
2021-03-17T08:31
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар - РИА Новости. Собаку с ошейником, покусавшую девять человек в селе Аксарка (ЯНАО), поймали, теперь специалисты, правоохранители и волонтеры ищут ее хозяина, сообщает пресс-служба администрации Приуральского района.Ранее в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что в субботу собака неизвестной породы с ошейником покусала шестерых детей. В прокуратуре ЯНАО заявили РИА Новости, что проводят проверку по данному факту. Вскоре следственное управление СК РФ по Ямалу уточнило, что животное 13 и 14 марта напало на нескольких жителей села, в больницу за медицинской помощью обратились шесть взрослых и трое детей. Ведомство также организовало проверку."Собака, покусавшая на выходных детей в Аксарке, отловлена... В настоящее время специалисты выясняют, было ли животное больно бешенством. Поиском хозяина собаки занялись правоохранительные органы, волонтеры, специалисты администрации", - говорится в сообщении.По словам заместителя главы администрации района Андрея Шоли, которые приводит пресс-служба администрации района, биоматериалы животного направлены на экспертизу в Москву."Угроза распространения бешенства в районном центре вполне реальна... Мы полагаем, что диагноз, поставленный ямальскими ветеринарами после визуального осмотра собаки, скорее всего, будет подтвержден лабораторно", - цитирует слова Шоли пресс-служба администрации.В муниципалитете добавили, что все пострадавшие от укусов собаки получили вакцину против бешенства, врачи контролируют их состояние. Источник РИА Новости в местных экстренных службах сообщил, что собаку умертвили практически сразу после отлова.Это не первый массовый случай нападения собаки на детей на Ямале в 2021 году. В середине февраля в селе Сеяха Ямальского района болеющая бешенством хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет. Собаку, принадлежащую местной жительнице, застрелил участковый, а вскоре в селе ввели карантин по бешенству для животных.
https://ria.ru/20210315/sobaki--1601361863.html
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, происшествия

На Ямале ищут хозяина собаки, покусавшей девять человек

08:31 17.03.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСобака в вольере приюта для бездомных животных
Собака в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мар - РИА Новости. Собаку с ошейником, покусавшую девять человек в селе Аксарка (ЯНАО), поймали, теперь специалисты, правоохранители и волонтеры ищут ее хозяина, сообщает пресс-служба администрации Приуральского района.
Ранее в местном сообществе в социальной сети "ВКонтакте" появилась информация, что в субботу собака неизвестной породы с ошейником покусала шестерых детей. В прокуратуре ЯНАО заявили РИА Новости, что проводят проверку по данному факту. Вскоре следственное управление СК РФ по Ямалу уточнило, что животное 13 и 14 марта напало на нескольких жителей села, в больницу за медицинской помощью обратились шесть взрослых и трое детей. Ведомство также организовало проверку.
"Собака, покусавшая на выходных детей в Аксарке, отловлена... В настоящее время специалисты выясняют, было ли животное больно бешенством. Поиском хозяина собаки занялись правоохранительные органы, волонтеры, специалисты администрации", - говорится в сообщении.
По словам заместителя главы администрации района Андрея Шоли, которые приводит пресс-служба администрации района, биоматериалы животного направлены на экспертизу в Москву.
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"Угроза распространения бешенства в районном центре вполне реальна... Мы полагаем, что диагноз, поставленный ямальскими ветеринарами после визуального осмотра собаки, скорее всего, будет подтвержден лабораторно", - цитирует слова Шоли пресс-служба администрации.
В муниципалитете добавили, что все пострадавшие от укусов собаки получили вакцину против бешенства, врачи контролируют их состояние. Источник РИА Новости в местных экстренных службах сообщил, что собаку умертвили практически сразу после отлова.
Это не первый массовый случай нападения собаки на детей на Ямале в 2021 году. В середине февраля в селе Сеяха Ямальского района болеющая бешенством хаски покусала семерых воспитанников местной школы-интерната в возрасте от 8 до 10 лет. Собаку, принадлежащую местной жительнице, застрелил участковый, а вскоре в селе ввели карантин по бешенству для животных.
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