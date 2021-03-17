https://ria.ru/20210317/smartfon-1601566691.html

Эксперт объяснил, почему нельзя при встрече класть телефон на стол

Эксперт объяснил, почему нельзя при встрече класть телефон на стол

Этика делового общения предполагает, что во время встречи и переговоров партнеры не отвлекаются на смартфон, небрежно оставленный на столе, а также на... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T01:16

2021-03-17T01:16

2021-03-17T01:16

технологии

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Этика делового общения предполагает, что во время встречи и переговоров партнеры не отвлекаются на смартфон, небрежно оставленный на столе, а также на посторонние телефонные звонки, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. По его словам, гаджет лучше заблаговременно убрать со стола в карман, сумку или портфель. Важно продемонстрировать партнеру, что встреча для вас важна и все внимание сосредоточено только на ней. При этом специалист допустил, что телефон может и не навредить встрече, а наоборот. "Если собеседник – ваш потенциальный клиент, и он увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными", - указал Шерман.

https://ria.ru/20210314/zaryadka-1601117470.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии