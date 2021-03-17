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Эксперт объяснил, почему нельзя при встрече класть телефон на стол
Эксперт объяснил, почему нельзя при встрече класть телефон на стол
Этика делового общения предполагает, что во время встречи и переговоров партнеры не отвлекаются на смартфон, небрежно оставленный на столе, а также на... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T01:16
2021-03-17T01:16
технологии
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Этика делового общения предполагает, что во время встречи и переговоров партнеры не отвлекаются на смартфон, небрежно оставленный на столе, а также на посторонние телефонные звонки, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&amp;C Agency Марк Шерман. По его словам, гаджет лучше заблаговременно убрать со стола в карман, сумку или портфель. Важно продемонстрировать партнеру, что встреча для вас важна и все внимание сосредоточено только на ней. При этом специалист допустил, что телефон может и не навредить встрече, а наоборот. "Если собеседник – ваш потенциальный клиент, и он увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными", - указал Шерман.
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технологии

Эксперт объяснил, почему нельзя при встрече класть телефон на стол

01:16 17.03.2021
 
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Радио Sputnik Сергей Тучин
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Этика делового общения предполагает, что во время встречи и переговоров партнеры не отвлекаются на смартфон, небрежно оставленный на столе, а также на посторонние телефонные звонки, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
"В то же время, оповещения можно получать на часы, чтобы постоянно не проверять телефон, и чтобы у собеседника не сложилось ощущение того, что его визави куда-то торопится или занят другими делами", - обратил внимание эксперт.
По его словам, гаджет лучше заблаговременно убрать со стола в карман, сумку или портфель. Важно продемонстрировать партнеру, что встреча для вас важна и все внимание сосредоточено только на ней.
При этом специалист допустил, что телефон может и не навредить встрече, а наоборот.
"Если собеседник – ваш потенциальный клиент, и он увидит, что во время встречи вы отвечаете другим клиентам, он будет понимать, что и его запросы всегда будут приоритетными", - указал Шерман.
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