https://ria.ru/20210317/skhema-1601591028.html
Мошенники придумали новую схему обмана банковских клиентов
Мошенники придумали новую схему обмана банковских клиентов
Злоумышленники начали повторно звонить банковским клиентам, которых не удалось обмануть в первый раз, сообщили "Известия" со ссылкой на начальника отдела по... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:15
2021-03-17T10:15
2021-03-17T17:05
инфосистемы джет
общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Злоумышленники начали повторно звонить банковским клиентам, которых не удалось обмануть в первый раз, сообщили "Известия" со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова. Так, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и рассказывают жертве подробности предыдущей попытки, тем самым пытаясь войти в доверие.После этого преступники сообщают клиенту о взломе личного кабинета и предлагают восстановить доступ к сервису.По информации компании BrandMonitor, в 2020 году россиян обманули в общем на 150 миллиардов рублей: наибольшую сумму — 66 миллиардов — перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах — фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.
https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html
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инфосистемы джет, общество
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Злоумышленники начали повторно звонить банковским клиентам, которых не удалось обмануть в первый раз, сообщили "Известия
" со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет
" Алексея Сизова.
Так, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и рассказывают жертве подробности предыдущей попытки, тем самым пытаясь войти в доверие.
После этого преступники сообщают клиенту о взломе личного кабинета и предлагают восстановить доступ к сервису.
"Для решения проблемы человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента", — объяснил Сизов.
По информации компании BrandMonitor, в 2020 году россиян обманули в общем на 150 миллиардов рублей: наибольшую сумму — 66 миллиардов — перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах — фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.