https://ria.ru/20210317/skhema-1601591028.html

Мошенники придумали новую схему обмана банковских клиентов

Мошенники придумали новую схему обмана банковских клиентов

Злоумышленники начали повторно звонить банковским клиентам, которых не удалось обмануть в первый раз, сообщили "Известия" со ссылкой на начальника отдела по... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:15

2021-03-17T10:15

2021-03-17T17:05

инфосистемы джет

общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Злоумышленники начали повторно звонить банковским клиентам, которых не удалось обмануть в первый раз, сообщили "Известия" со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова. Так, мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и рассказывают жертве подробности предыдущей попытки, тем самым пытаясь войти в доверие.После этого преступники сообщают клиенту о взломе личного кабинета и предлагают восстановить доступ к сервису.По информации компании BrandMonitor, в 2020 году россиян обманули в общем на 150 миллиардов рублей: наибольшую сумму — 66 миллиардов — перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах — фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.

https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html

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2021

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инфосистемы джет, общество