Презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии"
22 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии".
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Участники:
- директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь АБЫЛГАЗИЕВ;
- советник медиагруппы "Россия сегодня", глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель федерального антифейкового проекта "Вбросам.нет" Андрей МАНОЙЛО.
Группа российских востоковедов и американистов разработала доклад по итогам первого десятилетия противостояния в Сирии. В эти годы правительственные войска вели боевые действия против террористических группировок — фактически, прокси-сил международной коалиции с участием США, Саудовской Аравии, Катара, Турции и других стран.
С какой целью они вмешались во внутренние дела и вторглись на территорию Сирийской Арабской Республики? Каким образом иностранная военно-техническая и финансовая помощь "умеренной оппозиции" часто оказывается в руках террористических группировок? Существует ли вообще так называемая "умеренная оппозиция"? Как соотносятся действия международной коалиции оккупантов и их прокси-сил в Сирии с международным правом? Каким образом выстроена система глобальной лжи и сокрытия истинного положения дел в Сирии от мировых медиа?
Авторы доклада также раскрывают роль российского военного контингента в борьбе с международным терроризмом и решении гуманитарных вопросов в разоренной войной Сирии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь АБЫЛГАЗИЕВ;
- советник медиагруппы "Россия сегодня", глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель федерального антифейкового проекта "Вбросам.нет" Андрей МАНОЙЛО.
Группа российских востоковедов и американистов разработала доклад по итогам первого десятилетия противостояния в Сирии. В эти годы правительственные войска вели боевые действия против террористических группировок — фактически, прокси-сил международной коалиции с участием США, Саудовской Аравии, Катара, Турции и других стран.
С какой целью они вмешались во внутренние дела и вторглись на территорию Сирийской Арабской Республики? Каким образом иностранная военно-техническая и финансовая помощь "умеренной оппозиции" часто оказывается в руках террористических группировок? Существует ли вообще так называемая "умеренная оппозиция"? Как соотносятся действия международной коалиции оккупантов и их прокси-сил в Сирии с международным правом? Каким образом выстроена система глобальной лжи и сокрытия истинного положения дел в Сирии от мировых медиа?
Авторы доклада также раскрывают роль российского военного контингента в борьбе с международным терроризмом и решении гуманитарных вопросов в разоренной войной Сирии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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