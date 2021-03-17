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Презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии"
Презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии"
22 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии".
2021-03-17T12:53
2021-03-17T12:53
анонсы
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https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1601625883.jpg?1615974794
Задать вопросУчастники:- директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь АБЫЛГАЗИЕВ;- советник медиагруппы "Россия сегодня", глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель федерального антифейкового проекта "Вбросам.нет" Андрей МАНОЙЛО.Группа российских востоковедов и американистов разработала доклад по итогам первого десятилетия противостояния в Сирии. В эти годы правительственные войска вели боевые действия против террористических группировок — фактически, прокси-сил международной коалиции с участием США, Саудовской Аравии, Катара, Турции и других стран. С какой целью они вмешались во внутренние дела и вторглись на территорию Сирийской Арабской Республики? Каким образом иностранная военно-техническая и финансовая помощь "умеренной оппозиции" часто оказывается в руках террористических группировок? Существует ли вообще так называемая "умеренная оппозиция"? Как соотносятся действия международной коалиции оккупантов и их прокси-сил в Сирии с международным правом? Каким образом выстроена система глобальной лжи и сокрытия истинного положения дел в Сирии от мировых медиа? Авторы доклада также раскрывают роль российского военного контингента в борьбе с международным терроризмом и решении гуманитарных вопросов в разоренной войной Сирии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии"

12:53 17.03.2021
 
Читать ria.ru в
22 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии".
Задать вопрос

Участники:
- директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь АБЫЛГАЗИЕВ;
- советник медиагруппы "Россия сегодня", глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;
- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель федерального антифейкового проекта "Вбросам.нет" Андрей МАНОЙЛО.

Группа российских востоковедов и американистов разработала доклад по итогам первого десятилетия противостояния в Сирии. В эти годы правительственные войска вели боевые действия против террористических группировок — фактически, прокси-сил международной коалиции с участием США, Саудовской Аравии, Катара, Турции и других стран.
С какой целью они вмешались во внутренние дела и вторглись на территорию Сирийской Арабской Республики? Каким образом иностранная военно-техническая и финансовая помощь "умеренной оппозиции" часто оказывается в руках террористических группировок? Существует ли вообще так называемая "умеренная оппозиция"? Как соотносятся действия международной коалиции оккупантов и их прокси-сил в Сирии с международным правом? Каким образом выстроена система глобальной лжи и сокрытия истинного положения дел в Сирии от мировых медиа?
Авторы доклада также раскрывают роль российского военного контингента в борьбе с международным терроризмом и решении гуманитарных вопросов в разоренной войной Сирии.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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