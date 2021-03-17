https://ria.ru/20210317/siriya-1601625883.html

Презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии"

Презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии"

22 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится презентация доклада "Война США "за мир" в Сирии".

2021-03-17T12:53

2021-03-17T12:53

2021-03-17T12:53

анонсы

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Задать вопросУчастники:- директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь АБЫЛГАЗИЕВ;- советник медиагруппы "Россия сегодня", глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника КРАШЕНИННИКОВА;- профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель федерального антифейкового проекта "Вбросам.нет" Андрей МАНОЙЛО.Группа российских востоковедов и американистов разработала доклад по итогам первого десятилетия противостояния в Сирии. В эти годы правительственные войска вели боевые действия против террористических группировок — фактически, прокси-сил международной коалиции с участием США, Саудовской Аравии, Катара, Турции и других стран. С какой целью они вмешались во внутренние дела и вторглись на территорию Сирийской Арабской Республики? Каким образом иностранная военно-техническая и финансовая помощь "умеренной оппозиции" часто оказывается в руках террористических группировок? Существует ли вообще так называемая "умеренная оппозиция"? Как соотносятся действия международной коалиции оккупантов и их прокси-сил в Сирии с международным правом? Каким образом выстроена система глобальной лжи и сокрытия истинного положения дел в Сирии от мировых медиа? Авторы доклада также раскрывают роль российского военного контингента в борьбе с международным терроризмом и решении гуманитарных вопросов в разоренной войной Сирии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы