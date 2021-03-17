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Госдума приняла в I чтении проект о повышении штрафов для уклонистов
Госдума приняла в I чтении проект о повышении штрафов для уклонистов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение размера штрафов для "уклонистов", не вставших на воинский учет, до 10 тысяч рублей. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:40
2021-03-17T14:40
2021-03-17T14:42
андрей красов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение размера штрафов для "уклонистов", не вставших на воинский учет, до 10 тысяч рублей.В феврале 2019 года первый зампред комитета ГД по обороне Андрей Красов внес в Госдуму законопроект, согласно которому штраф для "уклонистов", не вставших на воинский учет, могут увеличить в 10 раз. Максимальная сумма штрафа может составить 10 тысяч рублей.Законопроектом также предлагается дополнить перечень поводов к возбуждению дел об административных правонарушениях в области воинского учета фактом неявки гражданина на мероприятия.Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки. В кабмине напомнили, что в 2020 году штрафы за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и неоповещение граждан о вызове их по повестке были повышены и теперь составляют от 1 до 3 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210226/reyting-1599087391.html
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андрей красов, госдума рф, общество