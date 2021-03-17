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Школьник в Москве попал в больницу с ранением в голову из пневматики
Школьник в Москве попал в больницу с ранением в голову из пневматики
Восьмиклассника доставили в больницу в Новой Москве с ранением головы, предположительно, полученным от пневматического пистолета отца, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:54
2021-03-17T16:49
новая москва
щербинка
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Восьмиклассника доставили в больницу в Новой Москве с ранением головы, предположительно, полученным от пневматического пистолета отца, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Соответствующее сообщение из больницы пришло в больницу еще в понедельник, однако СМИ об этом стало известно только сейчас."Учащийся восьмого класса школы №2117 (находится в Щербинке) с раной височной области и травмами головного мозга, характерными для оружейного ранения, был доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.По данным источника, в тот день до полудня мальчик был дома с матерью, а где-то в два часа дня она ушла в магазин. Вернувшись, женщина увидела сына лежащим на полу с травмой головы.Она предполагает, что травма могла была быть получена из пневматического пистолета отца, уточнил источник.С места происшествия изъяли целый арсенал: два пневматических пистолета, "травмат", сигнальный пистолет и ножи. Скорее всего, он принадлежит отцу семейства, отметил источник.По данному факту проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
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новая москва, щербинка, происшествия

Школьник в Москве попал в больницу с ранением в голову из пневматики

13:54 17.03.2021 (обновлено: 16:49 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на одной из улиц Москвы
Автомобили на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Восьмиклассника доставили в больницу в Новой Москве с ранением головы, предположительно, полученным от пневматического пистолета отца, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Соответствующее сообщение из больницы пришло в больницу еще в понедельник, однако СМИ об этом стало известно только сейчас.
"Учащийся восьмого класса школы №2117 (находится в Щербинке) с раной височной области и травмами головного мозга, характерными для оружейного ранения, был доставлен в больницу", - сказал собеседник агентства.
По данным источника, в тот день до полудня мальчик был дома с матерью, а где-то в два часа дня она ушла в магазин. Вернувшись, женщина увидела сына лежащим на полу с травмой головы.
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Она предполагает, что травма могла была быть получена из пневматического пистолета отца, уточнил источник.
С места происшествия изъяли целый арсенал: два пневматических пистолета, "травмат", сигнальный пистолет и ножи. Скорее всего, он принадлежит отцу семейства, отметил источник.
По данному факту проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
 
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