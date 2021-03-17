https://ria.ru/20210317/shariy-1601648580.html

В Минюсте Украины рассказали, почему попросили запретить "Партию Шария"

В Минюсте Украины рассказали, почему попросили запретить "Партию Шария"

Минюст Украины попросил суд запретить деятельность "Партии Шария" из-за незаконной агитации и подделки протокола о смене органов управления, заявил глава... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:34

2021-03-17T14:34

2021-03-17T14:34

денис малюська

анатолий шарий

министерство юстиции украины

верховная рада украины

литва

украина

в мире

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КИЕВ, 17 мар – РИА Новости. Минюст Украины попросил суд запретить деятельность "Партии Шария" из-за незаконной агитации и подделки протокола о смене органов управления, заявил глава ведомства Денис Малюська.Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария". Заседание назначено на 6 апреля."Вот, собственно, два блока – незаконная агитация и подделка протокола – стали основанием для подачи иска", - сказал Малюська в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.Он уточнил, что при внесении изменений в регистрационные данные по партии, когда менялись органы управления и наименование, был подан протокол, абсолютное большинство подписей в котором являются поддельными.Он также отметил, что минюст намерен просить суд назначить дополнительную экспертизу на предмет соответствия действий политической силы с законом "О политических партиях". При этом министр добавил, что украинское законодательство не определяет, что будет с депутатами местных советов, которые пришли в орган власти от партии, которую запретил суд. Поэтому, по его мнению, этот вопрос требует урегулирования на законодательном уровне.Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает лидера "Партии Шария" Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.

https://ria.ru/20210317/shariy-1601646290.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/shariy-1598931874.html

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денис малюська, анатолий шарий, министерство юстиции украины, верховная рада украины, литва, украина, в мире