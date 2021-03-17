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На Украине предупредили о возможной блокировке YouTube–канала Шария
На Украине предупредили о возможной блокировке YouTube–канала Шария
Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что существует вероятность блокирования YouTube-канала лидера "Партии Шария" Анатолия Шария. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T14:25
2021-03-17T14:25
денис малюська
анатолий шарий
министерство юстиции украины
youtube
верховная рада украины
литва
украина
в мире
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КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что существует вероятность блокирования YouTube-канала лидера "Партии Шария" Анатолия Шария.Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария". Заседание назначено на 6 апреля."Теоретически да. Но YouTube-канал ведется не украинской компанией, так что это точно будет непросто. Смогут - не смогут это сделать - вопрос не совсем однозначный, но определенная вероятность существует, что такое случится. Для этого нужны решения - в конце концов, нужно получить приговор в уголовном производстве (деле – ред.) или задействовать другие механизмы", - сказал Малюська в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.При этом глава минюста Украины заявил, что пока не видел решение, которое служило бы основанием для закрытия YouTube-канала Шария.Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает лидера Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.
https://ria.ru/20210311/shariy-1600736587.html
https://ria.ru/20210303/shariy-1599745129.html
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денис малюська, анатолий шарий, министерство юстиции украины, youtube, верховная рада украины, литва, украина, в мире

На Украине предупредили о возможной блокировке YouTube–канала Шария

14:25 17.03.2021
 
© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© YouTube-канал Анатолий Шарий
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КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что существует вероятность блокирования YouTube-канала лидера "Партии Шария" Анатолия Шария.
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария". Заседание назначено на 6 апреля.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 12:07
Минюст Украины попросил суд запретить деятельность "Партии Шария"
"Теоретически да. Но YouTube-канал ведется не украинской компанией, так что это точно будет непросто. Смогут - не смогут это сделать - вопрос не совсем однозначный, но определенная вероятность существует, что такое случится. Для этого нужны решения - в конце концов, нужно получить приговор в уголовном производстве (деле – ред.) или задействовать другие механизмы", - сказал Малюська в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.
При этом глава минюста Украины заявил, что пока не видел решение, которое служило бы основанием для закрытия YouTube-канала Шария.
Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает лидера Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".
Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:34
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Денис МалюськаАнатолий ШарийМинистерство юстиции УкраиныYouTubeВерховная Рада УкраиныЛитваУкраинаВ мире
 
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