https://ria.ru/20210317/shariy-1601646290.html

На Украине предупредили о возможной блокировке YouTube–канала Шария

На Украине предупредили о возможной блокировке YouTube–канала Шария

Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что существует вероятность блокирования YouTube-канала лидера "Партии Шария" Анатолия Шария. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T14:25

2021-03-17T14:25

2021-03-17T14:25

денис малюська

анатолий шарий

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youtube

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КИЕВ, 17 мар - РИА Новости. Глава министерства юстиции Украины Денис Малюська считает, что существует вероятность блокирования YouTube-канала лидера "Партии Шария" Анатолия Шария.Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария". Заседание назначено на 6 апреля."Теоретически да. Но YouTube-канал ведется не украинской компанией, так что это точно будет непросто. Смогут - не смогут это сделать - вопрос не совсем однозначный, но определенная вероятность существует, что такое случится. Для этого нужны решения - в конце концов, нужно получить приговор в уголовном производстве (деле – ред.) или задействовать другие механизмы", - сказал Малюська в интервью агентству "Украинские новости", опубликованном в среду.При этом глава минюста Украины заявил, что пока не видел решение, которое служило бы основанием для закрытия YouTube-канала Шария.Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает лидера Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.

https://ria.ru/20210311/shariy-1600736587.html

https://ria.ru/20210303/shariy-1599745129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис малюська, анатолий шарий, министерство юстиции украины, youtube, верховная рада украины, литва, украина, в мире