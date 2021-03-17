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ЕС будет стремиться к признанию COVID-сертификатов с третьими странами
ЕС будет стремиться к признанию COVID-сертификатов с третьими странами
Европейский союз будет стремиться к взаимному признанию "коронавирусных" сертификатов с третьими странами по мере открытия границ, сообщил журналистам в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:31
2021-03-17T16:52
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Европейский союз будет стремиться к взаимному признанию "коронавирусных" сертификатов с третьими странами по мере открытия границ, сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС."ЕС по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию сертификатов COVID с третьими странами", - сказал он.Источник пояснил, что ксть возможность объединения европейской системы сертификатов с системами третьих стран. "Мы открываем этот инструмент для всего мира. Постепенно будут открываться возможности путешествовать в страны за пределами ЕС, то есть, будет возможность соединить нашу систему с системами третьих стран, которые соблюдают действующие у нас нормы. Мы работаем в этом направлении с международными организациями, такими как ВОЗ", - указал источник.Он добавил, что со временем страны ЕС смогут расширить список вакцин в "коронавирусном" сертификате, даже за счет еще неавторизованных в ЕС вакцин. "Государства смогут расширить список вакцин, включать туда те вакцины, которые еще не были одобрены в ЕС", - сказал он.Еврокомиссия в среду предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Цель документа - облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС. Использование этих COVID-сертификатов будет приостановлено, когда Всемирная организация здравоохранения отменит международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения по коронавирусу.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

ЕС будет стремиться к признанию COVID-сертификатов с третьими странами

16:31 17.03.2021 (обновлено: 16:52 17.03.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Европейский союз будет стремиться к взаимному признанию "коронавирусных" сертификатов с третьими странами по мере открытия границ, сообщил журналистам в Брюсселе источник в ЕС.
"ЕС по мере открытия границ будет стремиться к взаимному признанию сертификатов COVID с третьими странами", - сказал он.
Источник пояснил, что ксть возможность объединения европейской системы сертификатов с системами третьих стран. "Мы открываем этот инструмент для всего мира. Постепенно будут открываться возможности путешествовать в страны за пределами ЕС, то есть, будет возможность соединить нашу систему с системами третьих стран, которые соблюдают действующие у нас нормы. Мы работаем в этом направлении с международными организациями, такими как ВОЗ", - указал источник.
Он добавил, что со временем страны ЕС смогут расширить список вакцин в "коронавирусном" сертификате, даже за счет еще неавторизованных в ЕС вакцин. "Государства смогут расширить список вакцин, включать туда те вакцины, которые еще не были одобрены в ЕС", - сказал он.
Пункт вакцинации в Ронкьере, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 08:00
Европа мстит AstraZeneca
Еврокомиссия в среду предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Цель документа - облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС. Использование этих COVID-сертификатов будет приостановлено, когда Всемирная организация здравоохранения отменит международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения по коронавирусу.
 
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