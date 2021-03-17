https://ria.ru/20210317/sertifikat-1601701220.html

В России разрабатывают сертификат вакцинации для поездок за рубежом

В России разрабатывают сертификат вакцинации для поездок за рубежом

В России разрабатывают проект сертификата вакцинации для привитых российскими препаратами от COVID-19, он будет на русском и английском языках, сообщили РИА... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:41

2021-03-17T18:41

2021-03-17T20:01

здоровье - общество

воз

москва

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА новости. В России разрабатывают проект сертификата вакцинации для привитых российскими препаратами от COVID-19, он будет на русском и английском языках, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел."МИД России принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов", — заявили в министерстве.Там пояснили, что головным ведомством в этом случае считается Минздрав.Сертификаты планируют выдавать на русском и английском языках. Впоследствии будет необходимо заключить международные переговоры о свободном пересечении границ с этими документами.Кроме того, на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) создают "технические спецификации для международного цифрового сертификата вакцинаций". В ней участвуют и российские эксперты, а МИД оказывает поддержку в этой работе.Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что 17 марта на уровне ЕК должны одобрить предложение по сертификатам о вакцинации. Система будет единой для 27 стран — членов ЕС, также будут вести работу с третьими государствами для признания документов за пределами Евросоюза. Рейндерс добавил, что сертификат станет временным явлением — когда ВОЗ объявит о прекращении пандемии коронавируса, такая необходимость отпадет. В ЕК предложили ввести "цифровые зеленые сертификаты", которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после COVID-19. В России зарегистрировали уже три вакцины от коронавируса. Первую из них — "Спутник V" — разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Второй препарат создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" на основе пептидных антигенов, назвали его "ЭпиВакКорона". Третьей зарегистрировали цельновирионную вакцину "КовиВак" от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Пока россияне могут привиться "Спутником V", во второй половине марта станет доступна и вакцина центра "Вектор".

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Масштабная вакцинация от COVID-19: в России начнут вводить “Спутник V” Президент РФ Владимир Путин поручил начать в России масштабную вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата “Спутник V”. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Вакцинация будет бесплатной и добровольной. Прививать в первую очередь будут врачей и учителей. 2021-03-17T18:41 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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