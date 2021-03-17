В МИД призвали предотвратить кризис в ситуации с иранской ядерной сделкой
16:28 17.03.2021 (обновлено: 19:36 17.03.2021)
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва призывает стороны ядерной сделки с Ираном помочь предотвратить "сползание к кризису" ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4.
"Если появится перспектива запуска некоего нового дипломатического процесса, мы это будем не просто приветствовать и поддерживать - мы рассчитываем, что сможем внести в это дело определённый интеллектуальный и политический вклад, как мы это уже сделали, передав некоторое время назад коллегам из стран, остающихся в СВПД, но также и США, свои наработки относительно того, как можно было бы все же приостановить дальнейшее сползание к кризису и начать работу по дипломатическому выправлению этой ситуации", - сказал Рябков, комментируя данные о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах на объекте в Натанзе.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД после того, как к этой сделке вновь присоединятся США, отменив соответствующие санкции.