Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/sdelka-1601674902.html
В МИД призвали предотвратить кризис в ситуации с иранской ядерной сделкой
В МИД призвали предотвратить кризис в ситуации с иранской ядерной сделкой
Москва призывает стороны ядерной сделки с Ираном помочь предотвратить "сползание к кризису" ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T16:28
2021-03-17T19:36
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
сергей рябков
москва
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва призывает стороны ядерной сделки с Ираном помочь предотвратить "сползание к кризису" ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.Накануне агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4."Если появится перспектива запуска некоего нового дипломатического процесса, мы это будем не просто приветствовать и поддерживать - мы рассчитываем, что сможем внести в это дело определённый интеллектуальный и политический вклад, как мы это уже сделали, передав некоторое время назад коллегам из стран, остающихся в СВПД, но также и США, свои наработки относительно того, как можно было бы все же приостановить дальнейшее сползание к кризису и начать работу по дипломатическому выправлению этой ситуации", - сказал Рябков, комментируя данные о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах на объекте в Натанзе.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД после того, как к этой сделке вновь присоединятся США, отменив соответствующие санкции.
https://ria.ru/20210311/iran-1600696292.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/lavrov-1600467209.html
москва
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, сергей рябков, москва, иран, сша, в мире

В МИД призвали предотвратить кризис в ситуации с иранской ядерной сделкой

16:28 17.03.2021 (обновлено: 19:36 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва призывает стороны ядерной сделки с Ираном помочь предотвратить "сползание к кризису" ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Накануне агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад МАГАТЭ сообщило, что Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе с каскадом усовершенствованных центрифуг IR-4.
Глава Госдепартамента Энтони Блинкен во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 01:18
Блинкен заявил, что США не планируют ослаблять санкции против Ирана
"Если появится перспектива запуска некоего нового дипломатического процесса, мы это будем не просто приветствовать и поддерживать - мы рассчитываем, что сможем внести в это дело определённый интеллектуальный и политический вклад, как мы это уже сделали, передав некоторое время назад коллегам из стран, остающихся в СВПД, но также и США, свои наработки относительно того, как можно было бы все же приостановить дальнейшее сползание к кризису и начать работу по дипломатическому выправлению этой ситуации", - сказал Рябков, комментируя данные о том, что Иран начал обогащение урана на усовершенствованных центрифугах на объекте в Натанзе.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет. В мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 марта подтвердил, что США не будут снимать санкции с Ирана до полного возвращения Тегерана в Совместный всеобъемлющий план действий от 2015 года. В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран готов вернуться к выполнению СВПД после того, как к этой сделке вновь присоединятся США, отменив соответствующие санкции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 14:43
Лавров призвал к синхронности при возвращении к иранской ядерной сделке
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭСергей РябковМоскваИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния