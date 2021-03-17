https://ria.ru/20210317/sber-1601578260.html

Продавец часов "Олтайм" подал новый иск из-за логотипа "Сбера"

Продавец часов "Олтайм" подал новый иск из-за логотипа "Сбера"

Владеющее сетью магазинов часов и ювелирных украшений подмосковное ООО "Олтайм", которое ранее из-за логотипа предъявляло иск к Сбербанку на 1 миллиард рублей,... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T08:28

2021-03-17T08:28

2021-03-17T08:28

сбер

сбербанк россии

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

москва

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Владеющее сетью магазинов часов и ювелирных украшений подмосковное ООО "Олтайм", которое ранее из-за логотипа предъявляло иск к Сбербанку на 1 миллиард рублей, снова подала в суд на крупнейший российский банк, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Новый иск 16 марта зарегистрировал Суд по интеллектуальным правам. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами в карточке дела указаны Роспатент и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ. К рассмотрению исковое заявление еще не принято.Сеть AllTime в сентябре, через пять дней после презентации нового логотипа Сбербанка (экосистемы "Сбер"), обратилась в арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с банка 1 миллиарда рублей убытков. Истец заявлял, что представленный логотип ответчика в точности повторяет товарный знак сети, который компания зарегистрировала еще в 2018 году. "Олтайм" ожидал, что из-за "плагиата" понесет колоссальные убытки.Новый логотип "Сбера" представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете. Группа "Сбер" заявляла, что готова к "спекуляциям" по поводу нового бренда. В сообщении говорилось, что "Сбер" провел все процедуры проверки на российском и международном рынках и все его бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом.Тот иск "Олтайма" сначала был оставлен судом без движения, так как истец не уплатил госпошлину, не направил копию иска ответчику и не приложил выписку из ЕГРЮЛ в отношении ответчика, а в ноябре - возвращен компании без рассмотрения по существу, поскольку она так и не устранила процессуальные нарушения.

https://ria.ru/20200925/plagiat-1577796812.html

москва

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сбер, сбербанк россии, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), москва