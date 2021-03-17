https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601699472.html

Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг

Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг

Минфин в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки облигаций федерального займа... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-17T18:32

2021-03-17T18:32

2021-03-18T04:56

антон силуанов

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минфин в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил министр финансов Антон Силуанов."Будем искать решения, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено", — сказал он.При этом он подчеркнул, что главным в такой ситуации станет стремление удержать дефицит бюджета на прежнем уровне.Министр напомнил, что даже на фоне санкций российские акции и облигации пользуются спросом у иностранных инвесторов. По словам министра, с начала года нерезиденты приобрели порядка 20-25 процентов всех размещенных бумаг."Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы не будут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видим хороший интерес. Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как нам действовать в этой ситуации, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", — заключил Силуанов.В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".В начале марта СМИ сообщали, что США могут ввести санкции против суверенного долга России.

https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600849368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика