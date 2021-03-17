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Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг
Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг
Минфин в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки облигаций федерального займа... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-17T18:32
2021-03-18T04:56
антон силуанов
госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минфин в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил министр финансов Антон Силуанов."Будем искать решения, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено", — сказал он.При этом он подчеркнул, что главным в такой ситуации станет стремление удержать дефицит бюджета на прежнем уровне.Министр напомнил, что даже на фоне санкций российские акции и облигации пользуются спросом у иностранных инвесторов. По словам министра, с начала года нерезиденты приобрели порядка 20-25 процентов всех размещенных бумаг."Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы не будут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видим хороший интерес. Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как нам действовать в этой ситуации, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", — заключил Силуанов.В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".В начале марта СМИ сообщали, что США могут ввести санкции против суверенного долга России.
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антон силуанов, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Россия профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг

18:32 17.03.2021 (обновлено: 04:56 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Минфин в случае введения санкций на российский госдолг будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Будем искать решения, это неприятно, конечно, но решение будет в любом случае найдено", — сказал он.
При этом он подчеркнул, что главным в такой ситуации станет стремление удержать дефицит бюджета на прежнем уровне.
"Нет дефицита — нет таких больших заимствований, соответственно, мы обойдемся абсолютно нашими внутренними инвесторами в государственные ценные бумаги, даже без привлечения иностранных инвесторов", — добавил Силуанов.
Министр напомнил, что даже на фоне санкций российские акции и облигации пользуются спросом у иностранных инвесторов. По словам министра, с начала года нерезиденты приобрели порядка 20-25 процентов всех размещенных бумаг.
"Нам, конечно, будет жалко, если иностранцы не будут покупать наш долг в случае введения таких ограничений, поскольку мы видим хороший интерес. Если такие решения будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как нам действовать в этой ситуации, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", — заключил Силуанов.
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 20:57
Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг
В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
В начале марта СМИ сообщали, что США могут ввести санкции против суверенного долга России.
 
Антон СилуановГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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