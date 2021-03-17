МИД прокомментировал расширение санкций США против России
17:45 17.03.2021 (обновлено: 20:01 17.03.2021)
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Но ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью на США. Здесь не может быть никаких сомнений", — заявил он РИА Новости.
Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.
Комментируя возможность введения очередных ограничений, Рябков ранее заметил, что Москва относится к этому "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.
Кроме того, в среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".