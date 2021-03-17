https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601691304.html

МИД прокомментировал расширение санкций США против России

МИД прокомментировал расширение санкций США против России

Усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, считает замглавы российского МИД Сергей... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:45

2021-03-17T17:45

2021-03-17T20:01

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков."Но ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений в любом случае целиком и полностью на США. Здесь не может быть никаких сомнений", — заявил он РИА Новости.Накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.Комментируя возможность введения очередных ограничений, Рябков ранее заметил, что Москва относится к этому "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.Кроме того, в среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".

https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601626534.html

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"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ "За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ 2021-03-17T17:45 true PT0M50S

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире