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Постпреды ЕС согласовали санкции за нарушение прав человека
Постпреды ЕС согласовали санкции за нарушение прав человека
Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали расширение списка персональных санкций по режиму за нарушение прав человека, передает агентство... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:56
2021-03-17T16:15
китай
в мире
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали расширение списка персональных санкций по режиму за нарушение прав человека, передает агентство Рейтер.По данным его дипломатических источников, в расширенный перечень войдут 11 физлиц, включая четырех граждан Китая, одну китайскую организацию, а также "представители других стран". Ранее сообщалось, что туда также могут попасть россияне.Ожидается, что окончательное решение утвердят на ближайшей встрече глав МИД ЕС 22 марта. Фамилии фигурантов станут известны после публикации официальных документов.Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Ранее представители ЕС неоднократно заявляли, что при внесении новых фигурантов в списки необходимо разработать достаточное обоснование, чтобы эти решения не были позже опротестованы в Суде ЕС.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.В МИД России санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против Российской Федерации не достигает цели.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/kitay-1601620114.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/uscherb-1601580196.html
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китай, в мире, евросоюз

Постпреды ЕС согласовали санкции за нарушение прав человека

12:56 17.03.2021 (обновлено: 16:15 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Постоянные представители стран — членов Евросоюза согласовали расширение списка персональных санкций по режиму за нарушение прав человека, передает агентство Рейтер.
По данным его дипломатических источников, в расширенный перечень войдут 11 физлиц, включая четырех граждан Китая, одну китайскую организацию, а также "представители других стран". Ранее сообщалось, что туда также могут попасть россияне.
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Ожидается, что окончательное решение утвердят на ближайшей встрече глав МИД ЕС 22 марта. Фамилии фигурантов станут известны после публикации официальных документов.
Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Ранее представители ЕС неоднократно заявляли, что при внесении новых фигурантов в списки необходимо разработать достаточное обоснование, чтобы эти решения не были позже опротестованы в Суде ЕС.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор России Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
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Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.
В МИД России санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против Российской Федерации не достигает цели.
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