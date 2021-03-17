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https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601567504.html
CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России
CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России
США могут объявить на следующей неделе о введении санкций в отношении России за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T01:53
2021-03-17T01:53
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США могут объявить на следующей неделе о введении санкций в отношении России за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в госдепе.Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. Вместе с тем телеканал отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран.Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут последовать санкции против РФ по "вмешательству". Доклад разведки США, приписавший Москве попытки повлиять на исход американских выборов в 2020 году, анонсировал принятие соответствующих санкций.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.
https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601403466.html
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россия, сша, в мире

CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России

01:53 17.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США могут объявить на следующей неделе о введении санкций в отношении России за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в госдепе.
Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. Вместе с тем телеканал отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут последовать санкции против РФ по "вмешательству". Доклад разведки США, приписавший Москве попытки повлиять на исход американских выборов в 2020 году, анонсировал принятие соответствующих санкций.
Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
Вчера, 02:03
Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
 
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