https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601567504.html

CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России

CNN: США на следующей неделе могут ввести новые санкции против России

США могут объявить на следующей неделе о введении санкций в отношении России за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T01:53

2021-03-17T01:53

2021-03-17T01:53

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. США могут объявить на следующей неделе о введении санкций в отношении России за якобы вмешательство в американские выборы 2020 года, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в госдепе.Подробности относительно будущих санкций не сообщаются. Вместе с тем телеканал отмечает, что санкции помимо России затронут Китай и Иран.Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала говорить, когда могут последовать санкции против РФ по "вмешательству". Доклад разведки США, приписавший Москве попытки повлиять на исход американских выборов в 2020 году, анонсировал принятие соответствующих санкций.Россия в прошлом не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы.

https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601403466.html

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россия, сша, в мире