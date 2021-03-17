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Наука
https://ria.ru/20210317/samsung-1601610812.html
В Samsung раскрыли планы по выпуску нового смартфона Galaxy Note
В Samsung раскрыли планы по выпуску нового смартфона Galaxy Note
В Samsung подтвердили информацию о том, что серия смартфонов Galaxy Note берет перерыв. На слова генерального директора компании Донг Джин Ко ссылается... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:43
2021-03-17T11:43
наука
samsung
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Samsung подтвердили информацию о том, что серия смартфонов Galaxy Note берет перерыв. На слова генерального директора компании Донг Джин Ко ссылается Gizmochina.Samsung не собирается выпускать новое поколение Galaxy Note в 2021 году. Серию пообещали перезапустить в 2022 году, но подробности этого пока не сообщаются. Возможно, южнокорейская компания значительно изменит концепцию смартфонов серии Galaxy Note.Ранее инсайдеры сообщали, что в Samsung намерены полностью отказаться от серии Galaxy Note, дав важную функцию активного стилуса новому поколению S21. Позднее в компании заявили, что это всего лишь слухи.Актуальный Samsung Galaxy Note 20 был представлен осенью 2020 года. Такой смартфон в России в версии 8/256 ГБ предлагается за 60 000 рублей.
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samsung, гаджеты, технологии

В Samsung раскрыли планы по выпуску нового смартфона Galaxy Note

11:43 17.03.2021
 
© Фото : Samsung Смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra
Смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Samsung подтвердили информацию о том, что серия смартфонов Galaxy Note берет перерыв. На слова генерального директора компании Донг Джин Ко ссылается Gizmochina.
Samsung не собирается выпускать новое поколение Galaxy Note в 2021 году. Серию пообещали перезапустить в 2022 году, но подробности этого пока не сообщаются. Возможно, южнокорейская компания значительно изменит концепцию смартфонов серии Galaxy Note.
Ранее инсайдеры сообщали, что в Samsung намерены полностью отказаться от серии Galaxy Note, дав важную функцию активного стилуса новому поколению S21. Позднее в компании заявили, что это всего лишь слухи.
Актуальный Samsung Galaxy Note 20 был представлен осенью 2020 года. Такой смартфон в России в версии 8/256 ГБ предлагается за 60 000 рублей.
Телефон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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