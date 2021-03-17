https://ria.ru/20210317/samsung-1601610812.html

В Samsung раскрыли планы по выпуску нового смартфона Galaxy Note

В Samsung раскрыли планы по выпуску нового смартфона Galaxy Note

В Samsung подтвердили информацию о том, что серия смартфонов Galaxy Note берет перерыв. На слова генерального директора компании Донг Джин Ко ссылается... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:43

2021-03-17T11:43

2021-03-17T11:43

наука

samsung

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Samsung подтвердили информацию о том, что серия смартфонов Galaxy Note берет перерыв. На слова генерального директора компании Донг Джин Ко ссылается Gizmochina.Samsung не собирается выпускать новое поколение Galaxy Note в 2021 году. Серию пообещали перезапустить в 2022 году, но подробности этого пока не сообщаются. Возможно, южнокорейская компания значительно изменит концепцию смартфонов серии Galaxy Note.Ранее инсайдеры сообщали, что в Samsung намерены полностью отказаться от серии Galaxy Note, дав важную функцию активного стилуса новому поколению S21. Позднее в компании заявили, что это всего лишь слухи.Актуальный Samsung Galaxy Note 20 был представлен осенью 2020 года. Такой смартфон в России в версии 8/256 ГБ предлагается за 60 000 рублей.

https://ria.ru/20210309/samsung-1600507447.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, гаджеты, технологии