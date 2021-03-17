https://ria.ru/20210317/samsung-1601610812.html
В Samsung раскрыли планы по выпуску нового смартфона Galaxy Note
В Samsung раскрыли планы по выпуску нового смартфона Galaxy Note
В Samsung подтвердили информацию о том, что серия смартфонов Galaxy Note берет перерыв. На слова генерального директора компании Донг Джин Ко ссылается... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:43
2021-03-17T11:43
2021-03-17T11:43
наука
samsung
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575412937_0:33:1180:697_1920x0_80_0_0_dc3abc0d90d0dee79744906ab8e312b2.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Samsung подтвердили информацию о том, что серия смартфонов Galaxy Note берет перерыв. На слова генерального директора компании Донг Джин Ко ссылается Gizmochina.Samsung не собирается выпускать новое поколение Galaxy Note в 2021 году. Серию пообещали перезапустить в 2022 году, но подробности этого пока не сообщаются. Возможно, южнокорейская компания значительно изменит концепцию смартфонов серии Galaxy Note.Ранее инсайдеры сообщали, что в Samsung намерены полностью отказаться от серии Galaxy Note, дав важную функцию активного стилуса новому поколению S21. Позднее в компании заявили, что это всего лишь слухи.Актуальный Samsung Galaxy Note 20 был представлен осенью 2020 года. Такой смартфон в России в версии 8/256 ГБ предлагается за 60 000 рублей.
https://ria.ru/20210309/samsung-1600507447.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575412937_104:0:1077:730_1920x0_80_0_0_af617bdebd4c34467e44b2d1a0335d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, гаджеты, технологии
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
В Samsung
подтвердили информацию о том, что серия смартфонов Galaxy Note берет перерыв. На слова генерального директора компании Донг Джин Ко ссылается
Gizmochina.
Samsung не собирается выпускать новое поколение Galaxy Note в 2021 году. Серию пообещали перезапустить в 2022 году, но подробности этого пока не сообщаются. Возможно, южнокорейская компания значительно изменит концепцию смартфонов серии Galaxy Note.
Ранее инсайдеры сообщали, что в Samsung намерены полностью отказаться от серии Galaxy Note, дав важную функцию активного стилуса новому поколению S21. Позднее в компании заявили, что это всего лишь слухи.
Актуальный Samsung Galaxy Note 20 был представлен осенью 2020 года. Такой смартфон в России в версии 8/256 ГБ предлагается за 60 000 рублей.