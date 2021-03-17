https://ria.ru/20210317/ryabkov-1601616019.html

Москва учтет решение Лондона нарастить ядерный потенциал, заявил Рябков

Москва учтет решение Лондона нарастить ядерный потенциал, заявил Рябков

Москва учтет в своем военном планировании решение Лондона "скачкообразно" нарастить ядерный потенциал, заявил в среду в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:05

2021-03-17T12:05

2021-03-17T12:28

китай

сергей рябков

москва

лондон

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва учтет в своем военном планировании решение Лондона "скачкообразно" нарастить ядерный потенциал, заявил в среду в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством."Военные эксперты дадут оценку профессионально", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли решение Лондона по ядерным потолкам привести к новой гонке вооружений."С позиции МИД могу сказать, что 40-процентное скачкообразное наращивание арсенала ядерных боезарядов, конечно, серьезный фактор, который необходимо будет учитывать, в том числе и в нашем военном планировании", - отметил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601514973.html

https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601483133.html

китай

москва

лондон

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китай, сергей рябков, москва, лондон, в мире