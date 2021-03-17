Москва учтет решение Лондона нарастить ядерный потенциал, заявил Рябков
12:05 17.03.2021 (обновлено: 12:28 17.03.2021)
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва учтет в своем военном планировании решение Лондона "скачкообразно" нарастить ядерный потенциал, заявил в среду в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Британское правительство представило 16 марта новую внешнеполитическую и оборонную стратегию на ближайшие 30 лет, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В документе сообщается о планах по увеличению ядерного арсенала, рекордном росте оборонных расходов, планах контроля над космическим и киберпространством.
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"Военные эксперты дадут оценку профессионально", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, может ли решение Лондона по ядерным потолкам привести к новой гонке вооружений.
"С позиции МИД могу сказать, что 40-процентное скачкообразное наращивание арсенала ядерных боезарядов, конечно, серьезный фактор, который необходимо будет учитывать, в том числе и в нашем военном планировании", - отметил замглавы МИД РФ.
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