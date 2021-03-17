https://ria.ru/20210317/ryabkov-1601610646.html

Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США, заявил Рябков

Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США, заявил Рябков

Москва спокойно относится к угрозе новых санкций Вашингтона из-за якобы "вмешательства" в выборы 2020 года, США привержены линии на усиление давления на Россию, РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:43

2021-03-17T11:43

2021-03-17T11:43

россия

дональд трамп

сергей рябков

джо байден

хезболла

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва спокойно относится к угрозе новых санкций Вашингтона из-за якобы "вмешательства" в выборы 2020 года, США привержены линии на усиление давления на Россию, к сожалению, это стало для них "нормой жизни", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя доклад разведки США и информацию об угрозе возможных новых санкций по итогам его публикации.Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.Рябков назвал выводы доклада "безосновательными". Он обратил внимание, что, формулировки в нем размыты, и "преднамеренная неточность" утверждений "используется в очередной раз как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов".При этом, добавил он, заранее сделанные выводы "препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги"."Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно", - отметил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20210317/ryabkov-1601598560.html

https://ria.ru/20210316/sanktsii-1601403466.html

россия

сша

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россия, дональд трамп, сергей рябков, джо байден, хезболла, сша, в мире