Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США, заявил Рябков
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва спокойно относится к угрозе новых санкций Вашингтона из-за якобы "вмешательства" в выборы 2020 года, США привержены линии на усиление давления на Россию, к сожалению, это стало для них "нормой жизни", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя доклад разведки США и информацию об угрозе возможных новых санкций по итогам его публикации.
Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.
Рябков назвал выводы доклада "безосновательными". Он обратил внимание, что, формулировки в нем размыты, и "преднамеренная неточность" утверждений "используется в очередной раз как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов".
При этом, добавил он, заранее сделанные выводы "препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги".
"К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде", - сказал Рябков.
"Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно", - отметил замглавы МИД РФ.