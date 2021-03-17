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Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США, заявил Рябков
Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США, заявил Рябков
Москва спокойно относится к угрозе новых санкций Вашингтона из-за якобы "вмешательства" в выборы 2020 года, США привержены линии на усиление давления на Россию, РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:43
2021-03-17T11:43
россия
дональд трамп
сергей рябков
джо байден
хезболла
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва спокойно относится к угрозе новых санкций Вашингтона из-за якобы "вмешательства" в выборы 2020 года, США привержены линии на усиление давления на Россию, к сожалению, это стало для них "нормой жизни", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя доклад разведки США и информацию об угрозе возможных новых санкций по итогам его публикации.Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.Рябков назвал выводы доклада "безосновательными". Он обратил внимание, что, формулировки в нем размыты, и "преднамеренная неточность" утверждений "используется в очередной раз как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов".При этом, добавил он, заранее сделанные выводы "препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги"."Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно", - отметил замглавы МИД РФ.
https://ria.ru/20210317/ryabkov-1601598560.html
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россия, дональд трамп, сергей рябков, джо байден, хезболла, сша, в мире

Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США, заявил Рябков

11:43 17.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва спокойно относится к угрозе новых санкций Вашингтона из-за якобы "вмешательства" в выборы 2020 года, США привержены линии на усиление давления на Россию, к сожалению, это стало для них "нормой жизни", заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя доклад разведки США и информацию об угрозе возможных новых санкций по итогам его публикации.
Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В числе действующих лиц, которые, предположительно, пытались повлиять на выборы, названы Иран, "Хезболлах" и Куба. Предполагается, что КНР при этом не предпринимала активных усилий по выборам в США.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 10:56
Рябков оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
Рябков назвал выводы доклада "безосновательными". Он обратил внимание, что, формулировки в нем размыты, и "преднамеренная неточность" утверждений "используется в очередной раз как основа для угрозы вполне конкретных, что называется, материальных мер и шагов".
При этом, добавил он, заранее сделанные выводы "препарируются и преподносятся как подложка под враждебные в отношении России шаги".
"К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде", - сказал Рябков.
"Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно", - отметил замглавы МИД РФ.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 02:03
Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
 
РоссияДональд ТрампСергей РябковДжо БайденХезболлаСШАВ мире
 
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