Рябков оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
10:56 17.03.2021 (обновлено: 12:07 17.03.2021)
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заявления разведки США о "вмешательстве" Москвы в выборы 2020 года — ничем не подкрепленный информационный вброс, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба, Китай не упоминается. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.
"Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может <…> Там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры, имеющие отношение к России", — прокомментировал дипломат.
По его мнению, в работе американского госаппарата "давно произошла подмена понятий".
"Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры", — заключил Рябков.
Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения носили системный характер.
Россия не в первый раз подвергается нападкам со стороны США по поводу "вмешательства" в выборы. В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений.