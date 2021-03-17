https://ria.ru/20210317/ryabkov-1601598560.html

Рябков оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

Рябков оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

Заявления разведки США о "вмешательстве" Москвы в выборы 2020 года — ничем не подкрепленный информационный вброс, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:56

2021-03-17T10:56

2021-03-17T12:07

россия

дональд трамп

джо байден

хезболла

в мире

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заявления разведки США о "вмешательстве" Москвы в выборы 2020 года — ничем не подкрепленный информационный вброс, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба, Китай не упоминается. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.По его мнению, в работе американского госаппарата "давно произошла подмена понятий"."Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры", — заключил Рябков.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения носили системный характер.Россия не в первый раз подвергается нападкам со стороны США по поводу "вмешательства" в выборы. В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений.

https://ria.ru/20210317/ssha-1601573026.html

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сша

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Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США 2021-03-17T10:56 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, хезболла, в мире, сергей рябков, сша