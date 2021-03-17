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Рябков оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
Рябков оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы
Заявления разведки США о "вмешательстве" Москвы в выборы 2020 года — ничем не подкрепленный информационный вброс, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:56
2021-03-17T12:07
россия
дональд трамп
джо байден
хезболла
в мире
сергей рябков
сша
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заявления разведки США о "вмешательстве" Москвы в выборы 2020 года — ничем не подкрепленный информационный вброс, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба, Китай не упоминается. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.По его мнению, в работе американского госаппарата "давно произошла подмена понятий"."Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры", — заключил Рябков.Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения носили системный характер.Россия не в первый раз подвергается нападкам со стороны США по поводу "вмешательства" в выборы. В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений.
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Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
Путин пошутил о вмешательстве в президентские выборы в США
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россия, дональд трамп, джо байден, хезболла, в мире, сергей рябков, сша

Рябков оценил доклад разведки США о "вмешательстве" России в выборы

10:56 17.03.2021 (обновлено: 12:07 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заявления разведки США о "вмешательстве" Москвы в выборы 2020 года — ничем не подкрепленный информационный вброс, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа, а также "посеять рознь" в американском обществе. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран, "Хезболла" и Куба, Китай не упоминается. В документе также анонсированы новые санкции против Москвы.

"Никаких оснований для такого рода умозаключений нет и быть не может <…> Там нет ничего другого, кроме рассуждений в духе того, что, по всей видимости, за некими действиями, которые не устраивают американскую сторону, стоят структуры, имеющие отношение к России", — прокомментировал дипломат.

По его мнению, в работе американского госаппарата "давно произошла подмена понятий".
"Под заранее заданные результаты, под определенные установки подгоняются любые доклады или любые сведения, которыми располагают или не располагают те или иные структуры", — заключил Рябков.
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 06:01
Посольство России ответило на обвинения США во "вмешательстве" в выборы
Выборы президента США прошли 3 ноября. На них победил демократ Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков против 232 у республиканца Трампа. Последний не раз обвинял соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани отмечал, что нарушения носили системный характер.
Россия не в первый раз подвергается нападкам со стороны США по поводу "вмешательства" в выборы. В Москве неоднократно заявляли о бездоказательности обвинений.
 
РоссияДональд ТрампДжо БайденХезболлаВ миреСергей РябковСША
 
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