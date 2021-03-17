https://ria.ru/20210317/rudnik-1601572411.html

В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка

В Приморье достали из рудника второго заблокированного горняка

Спасатели достали обоих горняков, заблокированных на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T05:10

2021-03-17T05:10

2021-03-17T05:10

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальнегорск

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Спасатели достали обоих горняков, заблокированных на руднике в Дальнегорске после обрушения породы, сообщает ГУМЧС РФ по Приморскому краю.Утром в среду при обрушении породы в руднике в Дальнегорске оказались заблокированы два горняка. В МЧС сообщали, что в руднике "Королевский" находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы. Спасатели добрались до двух заблокированных горняков. У одного из мужчин травма ног."В 11:45 (04:45 мск) обоих мужчин подняли из рудника и передали врачам скорой медицинской помощи. В 11:50 (04:50 мск) работы завершены", - говорится в сообщении.Оба горняка в удовлетворительном состоянии, добавили РИА Новости в ГУМЧС.

https://ria.ru/20201026/rudnik-1581507375.html

дальнегорск

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальнегорск, приморский край, происшествия