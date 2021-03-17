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Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков
Спасатели добрались до двух заблокированных в руднике в Приморье горняков, у одного травма ног, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T04:10
2021-03-17T04:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дальнегорск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Спасатели добрались до двух заблокированных в руднике в Приморье горняков, у одного травма ног, сообщает региональный главк МЧС РФ.Утром в среду при обрушении породы в руднике в Дальнегорске оказались заблокированы два горняка. В МЧС сообщали, что остальные эвакуированы, предварительно, жертв нет. Спасатели прибыли на место.МЧС отмечает, что в руднике "Королевский" находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы спасателями.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальнегорск, происшествия

Спасатели добрались до двух заблокированных в приморском руднике горняков

04:10 17.03.2021
 
© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Спасатели добрались до двух заблокированных в руднике в Приморье горняков, у одного травма ног, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Утром в среду при обрушении породы в руднике в Дальнегорске оказались заблокированы два горняка. В МЧС сообщали, что остальные эвакуированы, предварительно, жертв нет. Спасатели прибыли на место.
"В 08.35 (01.35 мск) горноспасатели добрались до пострадавших и приступили к спасательным работам. По уточненной информации, один человек получил травму ног. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.
МЧС отмечает, что в руднике "Королевский" находилось 30 человек, 28 человек эвакуированы спасателями.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДальнегорскПроисшествия
 
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