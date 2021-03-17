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Песков заявил о необходимости "хеджировать" риски из-за политики США
Песков заявил о необходимости "хеджировать" риски из-за политики США
Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы "захеджировать" риски и защитить интересы страны, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:53
2021-03-17T12:53
2021-03-17T12:53
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы "захеджировать" риски и защитить интересы страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджироваить риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", - сказал Песков, говоря о том, как Москва будет отвечать на возможные новые санкции США."В целом, если мы вспомним, можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций", - добавил он, уточнив, что "речь идет буквально о десятках решений санкционного характера".
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россия, дмитрий песков, сша, в мире