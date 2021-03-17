Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/riski-1601626043.html
Песков заявил о необходимости "хеджировать" риски из-за политики США
Песков заявил о необходимости "хеджировать" риски из-за политики США
Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы "захеджировать" риски и защитить интересы страны, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:53
2021-03-17T12:53
россия
дмитрий песков
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590541095_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_31c1a004e7e723da380b005d0eec038a.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы "захеджировать" риски и защитить интересы страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджироваить риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", - сказал Песков, говоря о том, как Москва будет отвечать на возможные новые санкции США."В целом, если мы вспомним, можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций", - добавил он, уточнив, что "речь идет буквально о десятках решений санкционного характера".
https://ria.ru/20210317/doklad-1601621090.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590541095_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fcdd8ba9db342b586bc95c7bcca477e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий песков, сша, в мире

Песков заявил о необходимости "хеджировать" риски из-за политики США

12:53 17.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия в свете американской политики вынуждена принимать все меры, чтобы "захеджировать" риски и защитить интересы страны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, мы вынуждены принимать все необходимые меры для того, чтобы хеджироваить риски, связанные с возможными санкциями, и максимально защитить интересы нашей страны", - сказал Песков, говоря о том, как Москва будет отвечать на возможные новые санкции США.
"В целом, если мы вспомним, можно только выразить сожаление в связи с тем, что за последние электоральные циклы фактически начальный срок выполнения полномочий каждого президента США как раз связан с разными разбирательствами в отношении России и с введением многочисленных санкций", - добавил он, уточнив, что "речь идет буквально о десятках решений санкционного характера".
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США в спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 12:35
В Кремле оценили доклад разведки США о вмешательстве России в выборы
 
РоссияДмитрий ПесковСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния