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Москвичи соблюдают COVID-режим, что позволило быстро выйти из ограничений
Москвичи соблюдают COVID-режим, что позволило быстро выйти из ограничений
Москвичи ответственно соблюдают COVID-требования, что позволило быстро выйти из ограничений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T20:39
2021-03-17T20:39
2021-03-17T20:39
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Москвичи ответственно соблюдают COVID-требования, что позволило быстро выйти из ограничений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."Мы смягчили контроль за соблюдением санитарных требований, но это не говорит о том, что мы прекратили это делать. Наши контролирующие органы на территории города данный функционал выполняют, но хочу сказать, что наши предприятия, жители города добросовестно относятся к существующим требованиям, это нам и позволило быстро выйти из ограничений", - сообщил Ефимов после второй сессии международного онлайн-форума "COVID-19 vs Economy: города перед лицом новых глобальных вызовов".Заммэра также отметил, что итоги первых месяцев текущего года говорят о достаточно быстром восстановлении экономики Москвы.
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владимир ефимов (политик), москва, общество